Выборы в Молдове: социалисты не признают результаты голосования за рубежом
Пророссийская Партия социалистов Молдовы заявила, что не признает результаты голосования на зарубежных участках. Они утверждают, что настоящим победителем является их кандидат Александр Стояногло.
Партия обнародовала свою позицию 4 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker.
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Какова позиция социалистов
ПСРМ подвергла сомнению легитимность выборов, особенно голосования в Приднестровье и за рубежом, называя процесс недемократическим.
Майя Санду стала "президентом диаспоры". Партия социалистов не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявили победительницей,
– заявили в партии.
Социалисты также сообщили, что планируют сотрудничество с другими политическими силами, что бы создать "совместную стратегию деполитизации госорганов и обеспечения равных условий во время избирательных кампаний".
"Жители Молдовы 3 ноября 2024 года приняли решение, указывая на свое стремление сменить эту власть. Жители Молдовы будут решать и в дальнейшем – на предстоящих парламентских выборах", – заявили в ПСРМ.
Напомним, Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове, получив 55,33% голосов, одновременно Александр Стояногло набрал 44,67%. Именно голоса диаспоры помогли Санду опередить своего оппонента.