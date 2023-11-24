Политическое землетрясение: как приход новой власти в Нидерландах повлияет на евроинтеграцию Украины

На парламентских выборах Нидерланды решили "перезагрузить" свое правительство, удвоив результат ультраправой Партии свободы. Ее глава положительно относится к Виктору Орбану и призывал прекратить поставки оружия Украины.

Однако первооснова позиции Герта Уилдерса – отказ от расширения ЕС, потому что принятие новых членов будет стоить слишком много денег. Об этом 24 Канала рассказала эксперт Нидерландского института международных отношений Clingendael Юлия Солдатюк-Вестервельд.

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Какие вызовы ожидают ЕС и Украины

Украине не стоит рассчитывать на мощную поддержку от "Партии свободы" в вопросе евроинтеграции. Однако наше государство может существенно увеличить свои шансы на присоединение к ЕС, демонстрируя соблюдение норм верховенства права и повышая прозрачность принятия своих решений. Эти критерии крайне важны для Нидерландов в оценке готовности Украины к вступлению.

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Обозреватели называют победу ультраправой партии в Нидерландах "политическим землетрясением", ведь среди ее деятелей есть и поддерживающие Nexit – выход страны из Европейского союза. Впрочем, лозунги о "контроле границ", озвучиваемые Уилдерсом накануне выборов, могли так же быть и обычной предвыборной риторикой для привлечения избирателей.

"Ситуация зависит во многом еще и от выборов в других странах ЕС. И если увеличится количество стран, которые будут иметь руководителей из этого (радикально правого – 24 Канал) политического спектра, это могу осложнить проведение внутренних реформ Европейского союза, которые важны для продолжения расширения ЕС", – допустила эксперт по международным отношениям.

Юлия Солдатюк-Вестервельд о результатах выборов в Нидерландах: смотрите видео

Подробности выборов в Нидерландах

После обработки 98% бюллетеней, результаты ведущих партий выглядят так:

"Партия свободы" – 37 мест в парламенте (23,6% голосов); Альянс "Зеленых левых" и "Лейбористов" – 25 мест (15,5% голосов); Правоцентристская "Народная партия" премьера Марка Рютте – 24 места (15,2% голосов); Центристская партия "Новый общественный договор" – 20 мест (12,8% голосов)

Все остальные партии будут совокупно иметь 44 места в парламенте (29% голосов), в котором заседают 150 депутатов. Дружественная Украине "Народная партия" Марка Рютте уже объявила, что не присоединится к новому правительству потому, что избиратели недовольны ею. В то же время, обозреватели также считают, что и победной "Партии свободы" будет нелегко сформировать новую коалицию.

Реформа Европейского союза