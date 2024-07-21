Партия Ле Пен не получила ни одной ключевой должности в парламенте Франции
Источник:BFM TV
Во Франции во втором туре выборов в парламент неожиданно победил ультралевый "Народный фронт". Пророссийской Ле Пен досталось только третье место.
Внеочередные парламентские выборы прошли после того, как Эммануэль Макрон распустил парламент. Сделал он это именно из-за того, что на выборах Европарламента праворадикальная партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила около 33% голосов.
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Как Ле Пен не получила ни одной ключевой должности
"Национальное объединение" и его союзники не получили никаких ключевых позиций в Национальной ассамблее,
– отметили журналисты.
Ведь блок президента Франции Эммануэля Макрона объединился с коалицией левых и даже правой партией "Республиканцы", чтобы не дать партии Ле Пен получить важные должности.
Так, партия пророссийского политика Маре Ле Пен не получила ни одной должности:
- при избрании руководителей восьми постоянных комиссий нижней палаты парламента Франции;
- в Бюро Национальной ассамблеи – руководящем органе парламента.
Руководительница ультраправого "Национального объединения" назвала это "позорным поступком".
Соглашение, заключенное между "макронистами" и Лораном Вокезом, чтобы предоставить последнему представительство, на которое "Национальное объединение" имеет законное право в Бюро нашей Ассамблеи, является позорным маневром. Почти 11 миллионов избирателей были таким образом лишены права голоса в пользу партии, которая набрала лишь 1,5 миллиона,
– заявила Ле Пен.
О том, как Эммануэль Макрон обошел правых и объединил французов против общей угрозы – читайте по ссылке.