Макрон несмотря ни на что останется: как выборы изменят французскую политику

Во Франции 7 июля проходит второй тур досрочных выборов в парламент. В первом туре, 30 июня, больше всего голосов избирателей набрали ультраправые силы, которые возглавляет, в частности, Марин Ле Пен.

Однако если ее партия победит в выборах, вряд ли Ле Пен сможет сформировать большинство в парламенте. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, отметив, что победа партии "Национальное объединение" в первом туре стала огромной неожиданностью. Традиционно французы имеют преимущественно левые взгляды и скептически относятся к правым силам.

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Хотят понравиться избирателям

Однако ситуация, когда правые партии набирают поддержку, сложилась не только во Франции, но и в целом во всей Европе.

Это сигнал о том, что в европейских странах доверие к традиционному истеблишменту исчерпывается. Это уже принесло большое количество голосов избирателей для партии Ле Пен. Однако французы голосуют не за правых, а прежде всего против Эммануэля Макрона и политической системы, которая последние 10 лет царит во Франции,

– подчеркнул он.

В то же время по предварительным данным, партии Ле Пен вероятно не удастся сформировать коалицию исключительно правыми силами. Второе место по результатам первого тура заняли левые – партия "Народный фронт", а на третьем – пропрезидентский блок.

Поэтому в парламенте будут формироваться определенные коалиции, которые будут сдерживать правых для того, чтобы французская политика не приобрела радикальных изменений,

– подчеркнул Бронжуков.

Марин Ле Пен уже заявила, что якобы ее сила может отозвать разрешение Украине наносить французским оружием по территории России. Однако пока это только слова.

Эта риторика может быть связана с тем, по его мнению, что на правых имеет определённое влияние Россия. По результатам журналистских расследований выяснялось, что российские банки якобы финансировали политическую партию Ле Пен.

В общем россияне часто вкладываются в радикальные движения в Европе – и правые, и левые. Поэтому эти силы будут использовать нарративы о "мире в Украине", чтобы понравиться своим избирателям, которые голосовали против Макрона. Он как раз является "ястребом войны" в понимании европейцев,

– отметил он.

Однако несмотря на это Макрон останется президентом, а Франция является классической президентской республикой.

Соответственно для Украины это не принесет большие минусы. Конечно, так называемые пророссийские силы будут вносить определенные изменения во французскую политику, и мы будем их анализировать,

– резюмировал Артем Бронжуков.

Напомним, что Эммануэль Макрон распустил французский парламент и объявил о досрочных выборах после победы ультраправых партий на выборах в Европарламент. В первом голосовании, 30 июня, победила Партия Марин Ле Пен и Жордана Барделла "Национальное объединение", набрав 33,13%. Второй тур голосования проходит 7 июля.