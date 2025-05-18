С 7:00 в Польше открылось более 32 тысяч избирательных участков и еще более 500 – за рубежом. За процессом голосования, как сообщает корреспондентка 24 Канала София Назаренко, следят более 267 тысяч членов комиссий, в частности 5 тысяч работают на зарубежных участках.

Важно Выборы в Польше 2025: кто лидирует, какие шансы у Тшасковского и Навроцкого и будет ли 2 тур

Первые результаты – после 21:00

Накануне выборов в Польше Кремль активизировал масштабную информационную кампанию, осуществив спецоперацию Doppelganger. Также рассматривалась возможность российских кибератак. Однако по словам корреспондентки, таких случаев со стороны России пока не было зафиксировано.

Однако фиксировались правонарушения по избирательной тишине, в частности, в соцсетях. Некоторые депутаты и члены партий продолжали агитировать за своих кандидатов.

По информации Государственной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 по варшавскому времени явка составила чуть более 20%. Это меньше чем пять лет назад в это же время – тогда проголосовали уже 24% избирателей, но больше чем 10 лет назад, когда явка в это время составляла лишь около 14%.

Сейчас в Польше действует избирательная тишина, и первые результаты голосования будут известны только после закрытия всех участков – около 21:00 по варшавскому времени.

По данным, что были обнародованы по состоянию на 16 мая, в частности, Институтом рыночных и социальных исследований для телеканала Polsat News, мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии "Гражданская платформа" занимает ведущую позицию среди всех кандидатов на пост президента. Он может получить в первом туре 31% поддержки избирателей.

На втором месте – Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость", которого готовы поддержать 25,3% избирателей. На третьем месте находится Славомир Менцен из партии "Конфедерация", который может получить чуть более 10%.

Еще несколько кандидатов, в частности Шимон Головня, Магдалена Бьеят, Адриан Зандберг, имеют поддержку от 4 до 6%. У остальных кандидатов показатели еще ниже, однако официальные данные будут известны позже.

Если ни один из этих кандидатов не наберет минимум 50% поддержки избирателей, то будет проведен второй тур выборов, который уже запланирован на 1 июня 2025 года.

В ожидании результатов поляки поделились своими надеждами относительно нового лидера государства, а также поддержки Украины.

Так 24-летняя Катаржина Дудек заметила, что полякам довольно сложно выбирать президента из 13 кандидатов.

Надеюсь, что следующий президент Польши сможет гарантировать безопасность и благосостояние польских граждан. А что касается мировой дипломатии, то надеюсь, что он будет на правильной стороне истории, в частности относительно войны в Украине,

– подчеркнула она.

Также своими надеждами относительно поддержки Украины со стороны Польши поделился 26-летний Францишек Новак.

Надеемся на серьезные разговоры об отправке войск в Украину,

– подчеркнул Новак.

Он добавил, что нынешние выборы в Польше преимущественно мешают серьезно говорить об этом, поскольку любые намеки на военную помощь Украине были бы губительными для поддержки кандидата.

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Напомним, что Главное управление разведки Украины сообщило, что накануне президентских выборов в Польше Кремль проводил спецоперацию Doppelganger. Это одна из самых масштабных и самых длительных российских информационных кампаний против страны ЕС и НАТО.

Россияне создают сайты и страницы в соцсетях, которые по наполнению и внешнему виду имитируют реальные западные СМИ. В этих пабликах Кремль распространяет дезинформацию под видом настоящих новостей.

Среди нарративов, которые продвигают россияне – критика поддержки Украины со стороны Польши, призывы к выходу страны из ЕС и дискредитация правительства Дональда Туска.