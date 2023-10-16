Конец эпохи ПиС и провал референдума: почему Польшу ждут непростые времена после выборов

В Польше состоялись выборы в обе палаты парламента – Сейма и Сената. На Западе уже заговорили о "возвращении Польши", а результаты обнадеживающие для самой Варшавы, Европы и Украины. Однако, похоже, радоваться еще преждевременно. По всей видимости, Польша уже в ближайшее время может войти в довольно турбулентный период, пытаясь сформировать новую власть.

Очевидно, что смена власти в соседней стране будет иметь серьезные последствия для Украины, нового политического курса Польши и общего баланса сил в ЕС. 24 Канал анализирует ситуацию, сложившуюся у соседей, где прошли "важнейшие с 1989-го года выборы".

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Пиррова победа ПиС и провал антиукраинской "Конфедерации"

Несмотря на то, что по состоянию на утро 16 октября официальные итоги выборов в Сейм еще не подведены, общая картина уже известна. Победу одержала партия власти – "Право и Справедливость" (ПиС). Впрочем, эта победа получилась пирровой – 36,6% голосов не позволят политсиле образовать монобольшинство (как это уже делал ПиС в 2015 и 2019 годах).

В то же время их главный союзник – правые популисты из "Конфедерации", один из лидеров которой Гжегож Браун поддерживал кампанию "Стоп украинизации Польши", мощно провалились и вместо 15%, которые им прогнозировали опросы и эксперты, взяли всего 6,4%. Этого недостаточно для формирования коалиции.



Результаты выборов в Польше / инфографика ONET

В Сейме заседают 460 парламентариев, правительство формирует большинство и сейчас в ПиС точно не будет 230 депутатов. А на формирование большинства рассчитывают их оппоненты – либералы во главе с экс-премьером и бывшим топовым евробюрократом Дональдом Туском.

Я много лет был политиком. Но я и спортсмен. Никогда в жизни я не был так счастлив от того, что занял, казалось бы, второе место. Сегодня мы можем сказать, что это конец плохого времени для Польши. Мы выиграли бой за демократию. Этот день войдет в историю Польши как светлый день, день возрождения нашей республики,

– заявил Туск после победы.



Дональд Туск – счастлив от победы / фото AFP

Тем временем в лагере "Права и справедливости" была совсем другая атмосфера. Хотя Качинский и объявил о третьей подряд победе на выборах, он фактически признал, что этого недостаточно для формирования большинства. Он сразу пафосно заверил, что как во власти, так и в оппозиции "не позволит, чтобы Польшу предавали, чтобы Польша потеряла независимость".

Нас ожидают дни борьбы, но ее финал однозначно будет за нами.

– уверен Качиньский.



В лагере ПиС не все так весело / Фото Fotokibit / East News / Shutterstock

Либералы шли на выборы тремя колоннами – "Гражданская коалиция" (согласно экзитполам получила 31%), "Третий путь" (13,5%) и "Левица" (8,6%). Несмотря на значительные политические разногласия, их объединяет ненависть (не случайное слово, а характеристика политической жизни и борьбы в Польше в настоящее время) к ПиС и видению Польши как части ЕС и соответствующих ценностей.

Сегодня уже практически нет сомнений, что именно либералы образуют коалицию и сформируют большинство и, соответственно, правительство. А ПИС придется стать оппозицией. Впрочем, хотя Дональд Туск и заявил, что выборы 15 октября будут самыми важными в истории Польши со времен 1989 года, когда поляки выбрали курс на возрождение Речи Посполитой и путь в Европу, на самом деле это далеко не конец. Впереди Польшу ждет сложный и турбулентный путь.

Да, либералам удалось свергнуть 8-летнюю власть ПиС, однако в Сейме никуда не денутся более 200 депутатов от этой политсилы. Также никуда не денется и президент Дуда, который симпатизирует правым, как и проПиСовский состав Конституционного суда и глава Нацбанка. Все они очень охотно будут отстаивать давний принцип Nihil novi и делать все, чтобы Дональду Туску и членам коалиции жилось несладко.

Идея референдума провалилась

Nihil novi (с латинского – ничего нового, полное название закона Nihil novi nisi commune consensu – ничего нового без всеобщего согласия) – древнее название закона, принятого польским сеймом и одобренного королем Александром Ягеллончиком еще в 1505 году.

В день выборов, 15 октября, правящая партия организовала еще и референдум, который на Западе назвали довольно манипулятивным, а оппозиция призвала поляков бойкотировать его. В частности, в ЕС подчеркнули, что эти вопросы должны способствовать "мобилизации избирателей, которые симпатизируют правящей партии". Фактически, референдум был о том, считает ли большинство поляков нынешний курс государства правильным.

И, похоже, бойкот все-таки удался. По данным экзитполов, референдум могут признать недействительным, ведь бюллетени для этого использовали около 40% избирателей (а нужно как минимум 50%).



Предварительные результаты референдума / инфографика NFP

Одним из вопросов было повышение пенсионного возраста, в частности, возвращение до выхода на пенсию в 67 лет для мужчин и женщин. Отметим, что при правительстве Дональда Туска одобрили реформу с постепенным повышением пенсионного возраста до 67 лет, ПиС конечно же отменила эти изменения.

Также на референдуме поставили вопрос заграждений на границе с Беларусью и поддерживают ли поляки прием тысяч нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока, который "навязывает" ЕС.

В то же время среди поляков, которые решали участвовать в референдуме, общий ответ был однозначным. За каждый из четырех вопросов "нет" проголосовали более 96%.

Почему поляки выбирают изменения

В 2015 году на выборах победила ПиС и получила право сформировать монобольшинство. Лидером этой политсилы был и до сих пор является Ярослав Качиньский. Этот совершенно не харизматичный политик пришелся по душе консервативному электорату своим имиджем тихого интеллигента, который отстаивает традиционные ценности и постоянно напоминает, что когда-то было лучше (неудивительно, что за него и его партию в основном голосует Восток Польши).

Сам Качинский отвел себе роль "Салазара на минималках", делегировал публичную власть своим более молодым и ярким последователям, а сам занялся аппаратными и кадровыми вопросами, как и положено "серому кардиналу" – не без задействования спецслужб .

За 8 лет правления политсилы польского "старца" страна сделала ощутимый шаг вправо. При этом сам ПиС – скорее правоцентристы, однако, сумели перехватить адженду у радикалов и выдать ее за свою. В итоге возник парадокс – почти все политические силы страны начали копировать методы ПиС и устраивать гонки популистов и оппортунистов.

Эксперты даже шутили, что вся политика в Польше свелась к принципу – "кто лучше запретит аборты".

Еще одним аспектом курса ПиС стал евроскептицизм.

Несмотря на то, что Польша является самым крупным в ЕС адресатом финансовой помощи, именно критика ЕС стала общим трендом.

Еще одним трендом стало сворачивание демократии, наступление на политические свободы и курс воспроизведения модели орбановской Венгрии. И хотя определение "электоральная диктатура" – это слишком для Польши, однако нельзя не отметить усиление роли спецслужб и "единый курс" государственных СМИ, которые фактически превратились в рупор правящей партии и инструмент пропаганды.

В Польше с ее традициями демократии были предохранители в лице независимых СМИ и развитых институтов гражданского общества. Но не было лидера, который всех устраивал. До Дональда Туска накопилось немало вопросов за годы его работы как во главе правительства, так и главы Европейского Совета. Именно это не позволило оппозиции победить в 2019 году.

В 2023 году стало понятно, что выбор придется делать между "не слишком приятным", что даст шанс на возвращение к "нормальности", и "совсем не приятным", что будет закручивать и дальше гайки традиционализма.

Несмотря на первоначальный скепсис, который транслировали центральные польские СМИ, сторонникам оппозиции удалось мобилизовать свой электорат – на выборах-2023 мы увиделиА перед этим были миллионные демонстрации сторонников европейского выбора Польши, которые шокировали, похоже, даже организаторов этих манифестаций. Они стали предвестниками победы "Гражданской коалиции" и ее союзников.Многотысячный митинг оппозиции в Варшаве, 1 октября 2023 года / Фото Czarek Sokolowski / AP / Scanpix / LETA

Похоже, не последнюю роль на выборах 15 октября сыграл и "украинский вопрос". Эту карту разыграли ребята из ПиС, пытаясь услужить польским фермерам и показать, что власти последовательно отстаивают интересы польского производителя.

Как украинский вопрос повлиял на выборы в Польше

Невозможно вычислить, какую конкретную роль сыграла в провале ПиС инспирированная польскими властями антиукраинская истерия. Однако, похоже, она стала большой ошибкой кампании провластных сил и той соломинкой, которая переломила хребет.

Впрочем, можно говорить, что провал "конфедератов", которые имели откровенно пророссийскую риторику и антиукраинскую программу, указывает на то, что польское общество не приветствует такого рода игры с огнем. Ведь заигрывание с дотационными фермерами спровоцировало настоящую "охоту на ведьм" и вышло за пределы Польши, чем с радостью воспользовались в Венгрии и Словакии.

Приблизительно с лета 2023 года украинцы стали чаще смотреть на Польшу с опаской. По состоянию последовательного союзника Украины начали звучать не всегда адекватные заявления и еще менее адекватные поступки. Одним из пиков стал искусственный скандал по блокированию украинского зерна. Вскоре выяснилось, что "измены", как таковой, нет, а есть выборы, а именно – масштабное противостояние консервативной партии ПиС и коалиции либеральных партий и движений.

Избирательная гонка поляризовала польское общество и заставила участников процесса прибегать к резким заявлениям и откровенному популизму. Тон задавали ПиС, но и другие партии должны были двигаться в созданном фарватере, часто превращая политическую борьбу в соревнования оппортунистов. Понимание этих процессов спасло Украину и ее союзников от резких движений и реакций на громкие заявления и в целом удержало ситуацию в рамках нормы.

И уже вскоре президент Польши Анджей Дуда извинялся за польских чиновников и объяснял, что их слова о прекращении вооруженной поддержки Украине и помощи беженцам не так поняли, вырвали из контекста и так далее. При этом его собственные слова и сравнения Украины с тонущим человеком, сказанные с высшей трибуны мира на Генассамблее ООН, остались. Но не как упрек Украине, а как признание проблем в самой Польше.

Политтехнологи ПиС поняли свою ошибку и после сентябрьского апогея жестких претензий к Украине стремительно переключились на Германию, которую в очередной раз сделали причиной всех страданий поляков. Впрочем, похоже, было уже поздно.

Что будет с темой украинского зерна Здесь действительно не все так просто, как может казаться. В наших предыдущих материалах эксперты прогнозировали, что на пути в Евросоюз у Украины будет еще немало торговых ссор с теми или иными странами-членами. Это нормальный процесс.



Какая бы партия сейчас не возглавила формирование правительства, есть большие вопросы, произойдет ли кардинальное изменение политики Польши относительно импорта украинского зерна. Ведь эта политика, на которой настаивала правящая ПиС, имела поддержку даже в "Гражданской коалиции", в которую входит один из лидеров протестов фермеров Михал Колодзейчак, а также в блоке "Третий путь", в который входит Польская крестьянская партия. В то же время есть шанс, что хотя бы сугубо экономические споры перестанут быть политическим инструментом в отношениях Украины и Польши, а стороны смогут договариваться и идти на уступки. Здесь действительно не все так просто, как может казаться.предыдущихКакая бы партия сейчас не возглавила формирование правительства, есть большие вопросы, произойдет ли кардинальное изменение политики Польши относительно импорта украинского зерна. Ведь эта политика, на которой настаивала правящая ПиС, имела поддержку даже в "Гражданской коалиции", в которую входит один из лидеров протестов фермеров Михал Колодзейчак, а также в блоке "Третий путь", в который входит Польская крестьянская партия. В то же время есть шанс, что хотя бы сугубо экономические споры перестанут быть политическим инструментом в отношениях Украины и Польши, а стороны смогут договариваться и идти на уступки.

Впереди местные выборы и избрание президента

К счастью, Шевченковское пророчество "Правда ваша: Польша упала, и вас раздавила!" не сбылось, но выстрел в ногу остался выстрелом в ногу.

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Поляки не поверили воспитаннику Гамбургского университета Моравецкому, что уроженец Гданьска Туск является скрытым немцем, который к тому же является агентом России и вообще хочет уничтожить Польшу и добиться того, чтобы та не получила от Германии мифические триллионы евро репараций.

Не помогли даже рассекреченные тайные планы обороны Польши от России, которые предусматривали отступление польской армии. Наоборот рассекречивание тайных документов спровоцировало скандал внутри власти и вызвало громкие отставки военных накануне выборов.

Тогда же министрам ПиС вспомнили и российскую ракету, найденную в лесу гражданскими, и информацию о которой всеми силами пытались скрыть. О белорусских вертолетах, нарушавших воздушное пространство Польши, о хаотических военных закупках и скандалах с нелегалами, которые покупали себе визы у польских чиновников, декларировавших нулевую терпимость к незаконной миграции.

Результат всего этого, как говорится, на табло. Впрочем, успокаиваться рано – после парламентских выборов 15 октября будут еще и местные выборы. В то же время следующие президентские выборы в Польше запланированы на 2025 год, а потому проблема сосуществования вероятного правительства Туска и президента Дуды будет продолжаться еще долго. А это значит, что в ближайшие полтора года Польшу, а соответственно и Украину, ожидают интересные и сложные процессы.