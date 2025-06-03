Затмила славу отца: 7-летняя дочь Кароля Навроцкого очаровала публику 7-летняя дочь Кароля Навроцкого

В понедельник, 2 июня, Кароля Навроцкого объявили победителем президентских выборов в Польше. Однако главной звездой вечера стал не сам политик, а его 7-летняя дочь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Волшебная Катажина – новая любимица Польши

Так, во время объявления результатов экзитпола Катажина Навроцкая вместе с мамой, двумя братьями и отцом была на сцене. Девочка не могла устоять на месте и очень эмоционально реагировала на все, что происходило вокруг: Кася махала руками, улыбалась, пряталась, показывала сердечки руками и постоянно что-то говорила маме – Марты Навроцкой.

То ли девочка скучала, то ли неудобно чувствовала себя на публике, однако этот перформанс не остался незамеченным. Уже через несколько часов 7-летняя Катажина стала настоящей звездой соцсетей.

Непоседливая дочь Навроцкого попала в объективы камер: смотрите видео

Многие сравнивают девочку с ее сверстником принцем Луи, который во время парада-дня рождения короля Чарльза III в прошлом году развеселил людей своими танцами и смешными выражениями лица.