Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Чарівна Катажина – нова улюблениця Польщі

Так, під час оголошення результатів екзитполу Катажина Навроцька разом із мамою, двома братами та батьком була на сцені. Дівчинка не могла встояти на місці та дуже емоційно реагувала на все, що відбувалося навколо: Кася махала руками, усміхалася, ховалася, показувала сердечка руками і постійно щось говорила до мами – Марти Навроцької.

Чи то дівчинка нудьгувала, чи то незручно почувалася на публіці, проте цей перформанс не лишився непоміченим. Вже за кілька годин 7-річна Катажина стала справжньою зіркою соцмереж.

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Багато хто порівнює дівчинку з її однолітком принцом Луї, який під час параду-дня народження короля Чарльза III минулоріч розвеселив людей своїми танцями та смішними виразами обличчя.