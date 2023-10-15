Это выгодно обеим странам: какими будут отношения с Польшей после выборов

В Польше 15 октября начались парламентские выборы. Их результат может повлиять на дальнейшие отношения Украины и Польши. Конечно, это коснется и военной помощи Киеву.

Обострение отношений между странами перед выборами в Польше было достаточно ощутимо. Об этом 24 Каналу рассказал Богдан Ференс – эксперт-международник, кандидат политических наук, добавив, что связи с Польшей обязательно необходимо наладить.

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Почему возник кризис между Польшей и Украиной и как ее можно разрешить

Напряженная ситуация в отношениях между Киевом и Варшавой возникла в преддверии выборов. Яблоком раздора стал запрет на экспорт зерна в Польшу и последовавшие за этим события.

Польша является для нас стратегической, транзитной страной, "окном" в Европу. Да и с первых дней полномасштабного вторжения политически они нас поддерживали. Нам нужно максимально стабилизировать отношения и углубить их.

– подчеркнул Богдан Ференс.

По мнению эксперта-международника, осложнения между странами произошли из-за:

внутриполитический предвыборный градус в Польше;

процессы, которые прошли в контексте защиты собственных интересов, в том числе экономических.

"Что касается основных политических оппонентов, то в Польше на протяжении многих лет у власти есть консервативная элита. Ей свойственен перефокус на внутриполитические проблемы. И они частично связываться с недоговоренностями относительно нашего транзита и исторических моментов. Нам нужно больше говорить о будущем, а не очень сложном прошлом", – заметил Ференс.

Из-за непростых исторических событий между нашими странами, тема прошлого может вызвать много спекуляций.

Борис Ференс об отношениях между Польшей и Украиной после выборов: смотреть видео

Польше выгодна поддержка Украины

Результаты выборов в Польше станут известны в скором времени. Альтернатива руководящей партии "Право и справедливость" является, в частности, "Гражданская коалиция" во главе с бывшим премьером Дональдом Туском. За них может проголосовать большая часть граждан.

Следует дождаться результатов. Но поддержка Качиньского, президента Дуды существенная. Польша хоть и консервативная страна, но есть и много прогрессивных поляков, особенно в крупных городах, желающих перемен,

– отметил эксперт-международник.

В то же время, не стоит думать, что поддержка Украины в результате выборов в Польше может существенно измениться или вообще остановиться. Это, кстати, в отличие от Словакии, где смена правительства действительно может изменить курс страны.

"Продолжение и углубление нашего сотрудничества будет. Возможно, градус напряжения может снизиться, как только в Польше сформируется правительство и будет понятно, кто будет занимать ключевые должности", – подчеркнул Ференс.

В конце концов нельзя исключать влияния и Соединенных Штатов, для которых Польша является стратегическим партнером. Варшава действительно очень помогает Украине, но она и много получает взамен от НАТО и США. Таким образом, они модернизируют собственную армию и получают новейшие образцы оружия. Поэтому и в интересах Польши – поддерживать Украину дальше.

Выборы в Польше: что известно