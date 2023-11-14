Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что Путин никогда не спешил с объявлением своей кандидатуры на выборы. Другие участники в основном быстрее это делали.

Смотрите также Долетает не только в Москву: как и насколько далеко Украина бьет по территории России

Никто не верит в эти выборы

Так Путин демонстрирует, что он совсем другой кандидат. Ему не нужно волноваться из-за тонкостей работы тамошней центральной избирательной комиссии и других бюрократических процедур. Его кандидатуру и так утвердят.

У Путина еще куча времени. Он обычно делает это в последние дни, показывая, что он совершенно отдельный кандидат. Почему другие подают раньше? Потому что ЦИК нужно проверить документы; есть время, чтобы исправить ошибки. У Путина такой опасности нет. Его и так зарегистрируют,

– рассказал Жирнов.

Обратите внимание! Аналитики ISW считают, что Кремль хочет "нарисовать" Путину около 80% поддержки Но для этого ему нужно определенное спокойствие в обществе, поэтому там не решаются пойти на всеобщую мобилизацию.

Смотрите разговор с Сергеем Жирновым на ютубе 24 Канала

Россия при Путине стала безумной страной. И понятно, что выборы там – обычная фикция. Ни один россиянин не верит в них.

Россия при Путине – большой сумасшедший дом. Но этот дом напал на вас, убивает людей и угрожает миру ядерной катастрофой. Все эти другие "игрушки" – "выборы", "поддержка" и так далее... Ни один россиянин в здравом уме не верит в эти выборы,

– отметил Жирнов.

Выборы в России: коротко