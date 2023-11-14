Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що Путін ніколи не спішив з оголошенням своєї кандидатури на вибори. Інші учасники переважно швидше це робили.
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Ніхто не вірить в ці вибори
Так Путін демонструє, що він – зовсім інший кандидат. Йому не потрібно хвилюватися через тонкощі роботи тамтешньої центральної виборчої комісії та інші бюрократичні процедури. Його кандидатуру і так затвердять.
В Путіна ще купа часу. Він зазвичай робить це в останні дні, показуючи, що він – зовсім окремий кандидат. Чому інші подають раніше? Бо ЦВК потрібно перевірити документи; є час, щоб виправити помилки. В Путіна такої небезпеки немає. Його і так зареєструють,
– розповів Жирнов.
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Росія при Путіні стала божевільною країною. І зрозуміло, що вибори там – звичайна фікція. Жоден росіянин не вірить в них.
Росія при Путіні – великий божевільний будинок. Але цей будинок напав на вас, вбиває людей і погрожує світу ядерною катастрофою. Всі ці інші "іграшки" – "вибори", "підтримка" і так далі... Жоден росіянин в здоровому глузді не вірить в ці вибори,
– зазначив Жирнов.
Вибори в Росії: коротко
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що, найімовірніше, Путін під час передвиборчої кампанії уникатиме тематики війни. Там більше зосередяться на критиці Заходу та "стабільності" в Росії.
- Один з російських депутатів взагалі закликав знищити або ізолювати частину суспільства, яка виступає проти Путіна. Це пролунало в ефірі одного з пропагандистських каналів.
- В Кремлі вже готуються до виборів. Путін підписав закон про уточнення проведення голосування під час воєнного стану. Там є цікаві нюанси щодо виборів.