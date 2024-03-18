В России заявили о рекордной явке на "выборы": сколько голосов получил Путин

В России прошли так называемые выборы президента. После этого там начали заявлять о рекордном количестве людей, которые пришли на избирательные участки.

Российские чиновники сообщают, что явка на так называемых выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории государства-агрессора. Там отмечают, что она составила 77,44%, передает 24 Канал.

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Путин лидирует

Согласно информации российских СМИ, по состоянию на 10:00 по московскому времени проголосовали 87113127 человек. Итоги выборов президента России официально подведут 21 марта.

Практически все избирательные участки завершили работу. Обработали 99,83% протоколов:

Путин – 87,30%

Харитонов – 4,31%

Даванков – 3,83%

Слуцкий – 3,21%

Очень "неожиданно" Путин оказался на первом месте.

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