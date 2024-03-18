В России заявили о рекордной явке на "выборы": сколько голосов получил Путин
В России прошли так называемые выборы президента. После этого там начали заявлять о рекордном количестве людей, которые пришли на избирательные участки.
Российские чиновники сообщают, что явка на так называемых выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории государства-агрессора. Там отмечают, что она составила 77,44%, передает 24 Канал.
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Путин лидирует
Согласно информации российских СМИ, по состоянию на 10:00 по московскому времени проголосовали 87113127 человек. Итоги выборов президента России официально подведут 21 марта.
Практически все избирательные участки завершили работу. Обработали 99,83% протоколов:
- Путин – 87,30%
- Харитонов – 4,31%
- Даванков – 3,83%
- Слуцкий – 3,21%
Очень "неожиданно" Путин оказался на первом месте.
Что может принести России очередной срок Путина
- В WSJ спрогнозировали, что может ожидать государство-агрессора в случае победы Владимира Путина на выборах в 2024 году. Издание отмечает, что значение имеет масштаб его победы. Аналитики считают, что Путину нужна полная победа для более широкой конфронтации с Западом.
- Кроме этого, Владимир Путин уже заявлял о планах создать элиту из тех, кто воевал против Украины, и призвал общество предоставить им больше поддержки.
- В то же время Путин может столкнуться с проблемой того, что тысячи россиян будут бежать за границу. Вероятно, он также ожидает результатов выборов в США и планирует продолжать полномасштабную войну против Украины столько, сколько это будет нужно.