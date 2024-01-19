Путин надоел уже даже себе: как глава Кремля готовится к выборам на фоне российских проблем

В России продолжаются так называемые "избирательные гонки", в которых принимает участие фактически один Владимир Путин. Он даже впервые приехал в свой "предвыборный штаб", где встретился с "волонтерами". В то же время Путин не реагирует на накопившиеся в России огромные проблемы.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, что Путин может только выглядеть спокойным и притворяться, что его ничего не волнует. На самом деле эти выборы особенные для него, и их результат может быть неожиданным.

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Такого количества проблем еще не было

Путин находится у власти уже 24 года. В России абсолютно всем понятно, что он надоел всем внутри страны, а также снаружи.

Он надоел уже даже себе,

– подчеркнул Жирнов.

В свое время Путин говорил, что работает как "раб на галерах". В то же время когда он начинал предвыборную кампанию на Чукотке, на вопрос, благодаря чему он выглядит так хорошо, Путин ответил, что "не напрягается".

Ему нужно выбрать, либо он "раб на галерах", либо "не напрягается". Я склонен к тому, что Путин действительно не напрягается, хотя напряжение в России ощущается,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Такого количества проблем и сразу в России раньше не было: война, постоянные атаки дронами российской территории, аварии в системе ЖКХ, когда целые населенные пункты в мороз остаются без света, отопления, воды, протесты в Башкирии.

"До так называемых выборов остается два месяца, но никто не знает, чем они закончатся. Путину уже 71 год. В последнее время его лицо изменилось – либо он кололся ботоксом, либо это реакция на какие-то лекарства, которые он принимает. Однако эта кампания рано или поздно может для него закончиться не очень хорошо. Это понимает даже он сам", – заметил Сергей Жирнов.

Выборы президента России должны пройти весной 2024 года. Голосование продлится по всей стране с 15 по 17 марта.

Это понимают и в Кремле, где сейчас идет война между кланами. Одна из кремлевских партий настаивает на том, что избирательную кампанию следует строить вокруг войны в Украине.

Другая кремлевская партия продвигает другие тезисы, мол, от войны все устали и Путину не нужно себя с ней связывать. Иначе его будут обвинять в том, что он ее начал и из-за нее гибнут россияне. Путин, по мнению Жирнова, колеблется между этими двумя полюсами, хотя наверняка склоняется к "партии войны".

"Ситуация в России сложная. А сам Путин, вероятно, думает о том, чтобы вообще дожить и пережить эти выборы", – предположил экс-сотрудник КГБ.

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