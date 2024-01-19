Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що Путін може тільки виглядати спокійним і удавати, що його нічого не хвилює. Насправді ці вибори є особливими для нього, і їхній результат може бути неочікуваним.

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Такої кількості проблем ще не було

Путін перебуває при владі вже 24 роки. В Росії абсолютно всім зрозуміло, що він набрид усім всередині країни, а також зовні.

Він набрид уже навіть собі,

– наголосив Жирнов.

Свого часу Путін говорив, що працює, як "раб на галерах". Водночас коли він починав передвиборчу кампанію на Чукотці, на питання, завдяки чому він має такий гарний вигляд, Путін відповів, що "не напружується".

Йому потрібно обрати, або він "раб на галерах", або "не напружується". Я схильний до того, що Путін дійсно не напружується, хоча напруження в Росії відчувається,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

Такої кількості проблем й одразу в Росії раніше не було: війна, постійні атаки дронами російської території, аварії в системі ЖКГ, коли цілі населення пункти в мороз залишається без світла, опалення, води, протести в Башкирії.

"До так званих виборів залишається два місяці, але ніхто не знає, чим вони закінчаться. Путіну вже 71 рік. Останнім часом його обличчя змінилося – або він коловся ботоксом, або це реакція на якісь ліки, які він приймає. Проте ця кампанія рано чи пізно може для нього закінчитися не дуже добре. Це розуміє навіть він сам", – зауважив Сергій Жирнов.

Зверніть увагу! Вибори президента Росії мають відбутися навесні 2024 року. Голосування триватимуть по всій країні з 15 по 17 березня.

Це усвідомлюють й в Кремлі, де зараз триває війна між кланами. Одна з кремлівських партій наполягає на тому, що виборчу кампанію потрібно будувати довкола війни в Україні.

Інша кремлівська партія просуває інші тезиси, мовляв, від війни всі втомились і Путіну не потрібно себе з нею пов'язувати. Інакше його будуть звинувачувати в тому, що він її розпочав і через неї гинуть росіяни. Путін, на думку Жирнова, вагається між цими двома полюсами, хоча напевно схиляється до "партії війни".

"Ситуація в Росії складна. А сам Путін імовірно думає про те, щоб взагалі дожити та пережити ці вибори", – припустив ексспівробітник КДБ.

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