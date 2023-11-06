Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что недавнее решение ПАСЕ о признании российского режима диктатурой свидетельствует об определенной подготовительной работе.

Читайте также Песков "навангировал" Путину победу на выборах с 90% голосов, а затем "передумал"

"То есть это такая нормативно-юридическая закладка на будущее. Мол, мы уже заранее говорим, что никто не признает выборы в путинской России. Ни о какой легитимности или ее перезагрузке Путин даже не будет мечтать", – отметил Буряченко.

По его словам, это решение чрезвычайно стратегическое и выгодное для Украины.

Может ли Путин снова стать президентом

Учитывая неблагоприятные обстоятельства в России и на украинском фронте, Владимир Путин до сих пор не объявил себя кандидатом в президенты. Однако очевидным остается его стремление править и дальше.

Так, весной 2021 года Путин подписал закон, который "обнулил" его предыдущие сроки, что позволит стать главой государства еще дважды – в 2024 году и 2030-м соответственно. До этого российское законодательство запрещало занимать президентское кресло три срока подряд.

Обратите внимание! Парламентская ассамблея Совета Европы также призвала страны признать Путина нелегитимным по истечении его нынешнего президентского срока.

Выборы в России: что говорят эксперты