Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що нещодавнє рішення ПАРЄ про визнання російського режиму диктатурою свідчить про певну підготовчу роботу.

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"Тобто, це така нормативно-юридична закладка на майбутнє. Мовляв, ми вже наперед говоримо, що ніхто не визнає вибори в путінській Росії. Ні про яку легітимність або її перезавантаження Путін навіть не мріятиме", – зазначив Буряченко.

За його словами, це рішення надзвичайно стратегічне і вигідне для України.

Чи може Путін знову стати президентом

З огляду на несприятливі обставини в Росії і на українському фронті Владімір Путін досі не оголосив себе кандидатом у президенти. Однак очевидним залишається його прагнення правити надалі.

Так, навесні 2021 року Путін підписав закон, який "занулив" його попередні строки, що дасть змогу стати главою держави ще двічі – 2024 року та 2030-го відповідно. До цього російське законодавство забороняло посідати президентське крісло три строки поспіль.

Зверніть увагу! Парламентська асамблея Ради Європи також закликала країни визнати Путіна нелегітимним після завершення його теперішнього президентського строку.

Вибори в Росії: що кажуть експерти