Внутренние проблемы России могут доставить немалые хлопоты, которые совершенно нежелательны накануне выборов. Детальнее о том, что происходит в стране-агрессорке 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
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Какие риски существуют для Путина сейчас
Уже скоро, в марте этого года, в России состоятся перевыборы Владимира Путина на пост президента. В то же время все не идет так гладко, как этого хотелось бы российскому диктатору.
Думаю, Кремль действительно опасается, потому что накопившихся проблем много, начиная с декабрьской проблемы с ценами на яйца и курятину, заканчивая проблемами с ЖКХ и мобилизованными женщинами. Даже внутри самой кремлевской администрации есть проблемы,
– подчеркнул Сергей Жирнов.
Это связано с противоречиями во взглядах по организации так называемых "выборов". Политическое крыло Кремля во главе с главой правительства России Сергеем Кириенко убеждало Путина не разгонять в предвыборной кампании тему войны, ведь это ему совсем не выгодно ввиду отсутствия значительных побед или продвижений.
"Путин решил пойти по пути, который ему подсказала так называемая "партия войны" – Борис Громов (экс-губернатор Московской области, генерал), Николай Патрушев (секретарь совбеза – 24 Канал) и прочие. Когда Путин объявлял о своей кандидатуре, делал это в окружении военных. Есть он поставил на следующую "шестилетку" главную тему войны", – объяснил Жирнов.
Следует также отметить, что в 2024 году для Владимира Путина будет две важные даты. Речь идет о 17 марта – непосредственно президентских выборах, а также 7 мая – инаугурация Путина.
"Пока Путин полностью не вступил в свои обязанности, он, скорее всего, не будет делать никаких разных шагов. А после 7 мая он может и объявлять мобилизацию, и прибегать к более резким действиям", – подытожил Жирнов.
Для Путина нет ничего важнее выборов
- Владимир Путин не жалеет ни сил, ни средств для того, чтобы улучшить свое положение в преддверии выборов. Конечно, прежде всего это касается ситуации на фронте В Главном управлении разведки уверены, что Россия сейчас не только будет активизироваться на поле боя, но и будет подкреплять все это мощной пропагандой. Ведь если настоящих побед нет – их всегда могут придумать.
- Кроме того, российский диктатор также продолжает делать вид, что временно оккупированные территории якобы принадлежат России. Путин заявил, что люди на захваченных территориях Украины, мол, "хотят в Россию". Напомним, что так называемые выборы президента хотят устроить и на украинских землях.
- Кстати, в Европейской комиссии считают, что Владимир Путин не готов идти на мир из Украины. Диктатор точно не согласится с этим до того момента, пока в России не пройдут его перевыборы. Однако и после этого доверия к России, после ее агрессии в Украине, особого нет.