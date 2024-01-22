Внутренние проблемы России могут доставить немалые хлопоты, которые совершенно нежелательны накануне выборов. Детальнее о том, что происходит в стране-агрессорке 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Какие риски существуют для Путина сейчас

Уже скоро, в марте этого года, в России состоятся перевыборы Владимира Путина на пост президента. В то же время все не идет так гладко, как этого хотелось бы российскому диктатору.

Думаю, Кремль действительно опасается, потому что накопившихся проблем много, начиная с декабрьской проблемы с ценами на яйца и курятину, заканчивая проблемами с ЖКХ и мобилизованными женщинами. Даже внутри самой кремлевской администрации есть проблемы,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Это связано с противоречиями во взглядах по организации так называемых "выборов". Политическое крыло Кремля во главе с главой правительства России Сергеем Кириенко убеждало Путина не разгонять в предвыборной кампании тему войны, ведь это ему совсем не выгодно ввиду отсутствия значительных побед или продвижений.

"Путин решил пойти по пути, который ему подсказала так называемая "партия войны" – Борис Громов (экс-губернатор Московской области, генерал), Николай Патрушев (секретарь совбеза – 24 Канал) и прочие. Когда Путин объявлял о своей кандидатуре, делал это в окружении военных. Есть он поставил на следующую "шестилетку" главную тему войны", – объяснил Жирнов.

Напомним! Во время церемонии к так называемому "Дню Героев Отечества" в России Путин заявил, что уйдет на новый срок, потому что сегодня "иначе нельзя". Это был его ответ по просьбе пророссийского боевика Артема Жоги.

Следует также отметить, что в 2024 году для Владимира Путина будет две важные даты. Речь идет о 17 марта – непосредственно президентских выборах, а также 7 мая – инаугурация Путина.

"Пока Путин полностью не вступил в свои обязанности, он, скорее всего, не будет делать никаких разных шагов. А после 7 мая он может и объявлять мобилизацию, и прибегать к более резким действиям", – подытожил Жирнов.

Для Путина нет ничего важнее выборов