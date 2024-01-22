Внутрішні проблеми Росії можуть завдати чималих клопотів, які зовсім небажані напередодні виборів. Детальніше про те, що відбувається в країні-агресорці 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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Які ризики існують для Путіна зараз
Уже незабаром, у березні цього року, в Росії відбудуться перевибори Владіміра Путіна на пост президента. Водночас усе не йде так гладко, як цього б хотілося російському диктатору.
Думаю, Кремль справді остерігається, бо накопичених проблем багато, починаючи з грудневої проблеми з цінами на яйця й курятину, закінчуючи проблемами з ЖКГ та жінками мобілізованих. Навіть всередині самої кремлівської адміністрації є проблеми,
– наголосив Сергій Жирнов.
Це пов'язано з протиріччями у поглядах щодо організації так званих "виборів". Політичне крило Кремля на чолі з головою уряду Росії Сєргєєм Кірієнком переконувало Путіна не розганяти у передвиборчій кампанії тему війні, адже це йому зовсім не вигідно, зважаючи на відсутність значних перемог чи просувань.
"Путін вирішив піти шляхом, який йому підказала так звана "партія війни" – Борис Громов (ексгубернатор Московської області, генерал), Ніколай Патрушев (секретар радбезу – 24 Канал) тощо. Коли Путін оголошував про свою кандидатуру, робив це в оточенні військових. Тобто він поставив на наступну "шестирічку" головною тему війни", – пояснив Жирнов.
Варто також зауважити, що у 2024 році для Владіміра Путіна буде дві важливих дати. Мовиться про 17 березня – безпосередньо президентські вибори, а також 7 травня – інавгурація Путіна.
"Поки Путін повністю не вступив у свої обов'язки, він, найімовірніше, не робитиме ніяких різних кроків. А після 7 травня він може і оголошувати мобілізацію, і вдаватись до різкіших дій", – підсумував Жирнов.
Для Путіна немає нічого важливішого за вибори
- Владімір Путін не жаліє ні сил, ні засобів для того, щоб покращити своє становище напередодні виборів. Звичайно, насамперед це стосується ситуації на фронті. У Головному управлінні розвідки переконані, що Росія зараз не лише активізовуватиметься на полі бою, але й підкріплюватиме все це потужною пропагандою. Адже якщо справжніх перемог немає – їх завжди можуть вигадати.
- Крім того, російський диктатор також продовжує вдавати, що тимчасово окуповані території нібито належать Росії. Путін заявив, що люди на загарбаних територіях України, мовляв, "хочуть до Росії". Нагадаємо, що так звані вибори президента хочуть влаштувати і на українських землях.
- До слова, у Європейській комісії вважають, що Владімір Путін не готовий йти на мир з Україною. Диктатор точно не погодиться на це до того моменту, поки в Росії не пройдуть його перевибори. Однак і після цього довіри до Росії, після її агресії в Україні, особливої немає.