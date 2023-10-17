В Польше подсчитали 100% голосов на выборах в Сейм: кто победил
17 октября 2023, 10:53Читати новину українською
Источник:RMF FM
В Польше прошли выборы в Сейм. Уже подсчитали все голоса.
Уже известны результаты выборов в польский Сейм. По состоянию на 17 октября 2023 года подсчитали уже 100% голосов.
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Победила партия "Право и справедливость"
Национальная избирательная комиссия предоставила данные всех избирательных участков. Явка на выборах в Сейм составила 74,38%. Это самый высокий показатель с 1989 года.
Результаты голосования на выборах в Сейм:
- Право и справедливость – 35,38%;
- Гражданская коалиция – 30,70%;
- Третья дорога – 14,40%;
- Новые левые – 8,61%;
- Конфедерация – 7,16%.
Остальные партии не преодолели избирательный барьер.
"Право и справедливость" победила на выборах / Инфографика RMF FM
Выборы в Польше: как меняются отношения с Украиной после них
- Скорее всего, после оглашения результатов выборов в Польше отношения этого государства с Украиной несколько изменятся.
- Об этом рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он также отметил, что обе партии, которые были лидерами на выборах, поддерживают Украину.
- Как отметил Ус, история с транзитом зерна немного навредила отношениям между Украиной и Польшей. Однако можно предположить, что это было обусловлено борьбой за голоса на парламентских выборах в Польше. Потому уже сейчас ситуация может измениться.
- По его словам, вероятнее всего отношения нормализуются.