Новый лидер Сирии заявил, что организация выборов может занять до 4 лет

Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа сообщил, что организация выборов может занять около 4 лет. Он также упомянул о разработке новой конституции государства и предположил, что для этого может потребоваться три года.

Кроме этого, он также заявил о "стратегических интересах" в отношениях с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Al Arabiya News.

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Что сирийский лидер заявил о проведении выборов

Лидер Сирии, также известный как Абу Мухаммед аль-Джолани, объяснил, что для проведения легитимных выборов нужно не менее 4 лет. Это связано с тем, что их проведение требует всеобъемлющей переписи населения. Он также спрогнозировал, что сирийцы начнут чувствовать значительные улучшения в сфере государственных услуг уже в этом году.

Аль-Шараа подчеркнул усилия, направленные на минимизацию жертв и перемещения населения во время переходного периода. А также пообещал сделать передачу власти "настолько плавной, насколько это возможно". Он также добавил, что Сирия обеспечит безопасность региона и Персидского залива на следующие 50 лет.

Сирийский лидер заверил, что переходная администрация ведет переговоры с Сирийскими демократическими силами, которые возглавляют курды при поддержке США, с целью дальнейшей интеграции СДС в национальные вооруженные силы. Он подчеркнул, что курды являются неотъемлемой частью общества, исключив любые планы по его разделению.

Абу Мухаммед аль-Джолани также анонсировал роспуск главной оппозиционной группы "Хаят Тахрир аш-Шам", которая под его руководством привела к свержению режима Асада.

Кроме этого, он заявил, что надеется на отмену санкций для Сирии администрацией Дональда Трампа. А также подчеркнул, что не желает "чтобы выход России из Сирии подорвал ее отношения со страной".

Напомним, что в начале декабря в Сирии произошло падение диктаторского режима Асада. Аль-Шараа возглавил оппозиционные силы, что помогли вызвать свержение диктатуры в стране.