Байден "не уверен" в мирной передаче власти, если Трамп проиграет выборы

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в случае, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы 5 ноября. Байден говорит, что это может привести к кровопролитию.

Сам Трамп неоднократно утверждал, что в 2020 году он проиграл из-за якобы фальсификации. Более того, после выборов его сторонники попытались штурмовать Капитолий с требованием отменить результаты голосования.

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Мирная передача власти в США

В интервью CBS News у Байдена спросили, думает ли он, что после голосования состоится мирная передача власти. На это президент США ответил: "Если Трамп проиграет, я совсем не уверен".

Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он имеет в виду. Все это о том, что если мы проиграем, будет кровопролитие,

– добавил Байден.

Что этому предшествовало

В марте во время выступления на предвыборном митинге в округе Монтгомери штата Огайо Дональд Трамп заявил, если он не станет президентом США, то "это будет кровавая баня для всей страны". Также он сказал, что это якобы будет свидетельствовать о том, что демократии в США наступил бы конец.

Когда представителей Трампа попросили объяснить слова о "кровавой бане", те указали, что слова якобы прозвучали на фоне дискуссий, которая касалась автомобильной промышленности и экономики США. В то же время представитель предвыборной компании Байдена тогда осудил "экстремизм" Трампа, а также "его жажду мести" и "угрозы политического насилия".