За последние 8 лет модели голосования США сильно изменились: в CNN проанализировали динамику

В США прошли выборы президента. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, который ранее уже занимал позицию президнта.

Есть несколько ключевых выводов относительно того, как изменилась политика США в течение трех подряд выборов с Трампом в бюллетене. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также "Восстание штатов": захватит ли власть Трамп, если проиграет выборы, и есть ли ему что терять

Кто выбирает Трампа

Экзитполы CNN на выборах 2024 года содержат интервью с тысячами избирателей, как тех, кто проголосовал в день выборов, так и тех, кто проголосовал досрочно или заочно. Несмотря на это, экзит-полы остаются опросами с возможностью погрешности, а это означает, что их нельзя рассматривать как точные измерения до обнародования окончательных результатов.

Харрис не получила преимущество среди женщин в этом году. Она не превысила результаты ни президента Джо Байдена, ни Хиллари Клинтон. В то же время это является тревожным знаком, ведь она пыталась привлечь женщин-избирателей по вопросу абортов. Трамп сохранил преимущество среди мужчин.

Латиноамериканские избиратели, и в частности мужчины, тяготеют к Трампу с 2016 года. В этом году латиноамериканцы впервые поддержали его. Зато латиноамериканки отдали предпочтение Харрис.

Харрис сохранила сильную позицию среди афроамериканцев. Говорится и о мужчинах, и о женщинах. Лидерство Трампа среди белых мужчин сократилось.

Однако избиратели без высшего образования неизменно представляют базу поддержки Трампа. Демократы потеряли определенную поддержку среди молодых избирателей, хотя это группа, которая преимущественно голосует за них. Но Харрис также достигла успехов среди старейших избирателей. Это свидетельствует об изменениях, ведь обычно они наоборот поддерживают республиканцев.

Изменилась дискуссия об абортах

Трамп потерял определенную поддержку в сельской местности в 2020 году, однако в 2024 году ситуация изменилась. Города оставались твердо демократическими. Пригород остался равномерно разделенным полем битвы.

В 2020 году избиратели примерно поровну разделились относительно того, была ли экономика в хорошем состоянии, или нет. Зато в 2024 году около двух третей избирателей сказали, что экономика находится в плохом состоянии. Такое изменение также помогло Трампу получить такую поддержку.

Существенное изменение произошло в дискуссии об абортах. В 2016 году Ро против Уэйда гарантировал каждой американской женщине конституционное право на аборт. В 2024 году это федеральное право исчезло. Это связано с тем, что Трамп помог получить большинство в Верховном суде консерваторам. В 2020 году около половины американцев заявили, что аборты должны быть легальными во всех или большинстве случаев. В 2024 году примерно две трети американцев считают, что аборты должны быть легальными во всех или большинстве случаев.

За годы правления Трампа либералы и консерваторы еще больше отошли в свои партийные углы. В 2024 году умеренные все еще отдавали предпочтение кандидату от Демократической партии, но с меньшим преимуществом, чем в 2020 году.

Люди, которые говорят, что отдают свой голос больше в поддержку выбранного ими кандидата, чем против своего оппонента, разделяются за Трампа, что свидетельствует о его популярности среди сторонников. В общем, примерно три четверти избирателей сказали, что они в основном голосовали за поддержку своего кандидата, а не против своего соперника.

Предвыборная кампания Трампа была направлена на привлечение людей, которые обычно не участвуют в избирательном процессе. Это окупилось, потому что между 2020 годом, когда Байден выиграл тех, кто голосовал впервые, и 2024 годом, когда их победил Трамп, произошла резкая разница.