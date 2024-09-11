Прекратят ли США поддерживать Украину в случае победы Трампа: в НАТО сделали прогноз

В США продолжается предвыборная гонка между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. В НАТО спрогнозировали, как изменится поддержка Украины, если победит Трамп.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что США вряд ли прекратят поддерживать Украину в ее борьбе против России независимо от результатов президентских выборов. В то же время он считает, что это не в пользу Америки.

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США не прекратят поддерживать Украину

Бауэр заявил, что обычные американцы и представители обеих политических партий поддерживают Украину.

Я думаю, что в этом мире маловероятно, что США как страна прекратят поддерживать Украину,

– сказал он.

Бауэр высказал такое мнение после того, как кандидат от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов сказал, что "в интересах США закончить войну". В то же время на прямой вопрос, хочет ли он победы Украины, Трамп не ответил.

Адмирал НАТО сказал, что не все вещи, которые говорят во время предвыборной кампании обязательно становятся политикой их правительства, если они победят на выборах.

Трамп неоднократно высказывал сомнения относительно обязательств США перед НАТО и заявлял, что положит конец войне до своей инаугурации. Владимир Путин тем временем не подал никаких признаков того, что он готов к переговорам, кроме как на своих условиях.

Бауэр отметил, что если россияне сейчас прекратят войну и вернутся домой, война закончена, а если Украина сейчас прекратит войну, то потеряет страну. Именно в этом принципиальная разница.