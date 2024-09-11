Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що США навряд чи припинять підтримувати Україну у її боротьбі проти Росії незалежно від результатів президентських виборів. Водночас він вважає, що це не на користь Америки.

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США не припинять підтримувати Україну

Бауер заявив, що звичайні американці та представники обох політичних партій підтримують Україну.

Я думаю, що у цьому світі малоймовірно, що США як країна припинять підтримувати Україну,

– сказав він.

Бауер висловив таку думку після того, як кандидат від республіканців Дональд Трамп під час дебатів сказав, що "в інтересах США закінчити війну". Водночас на пряме питання, чи хоче він перемоги України, Трамп не відповів.

Адмірал НАТО сказав, що не всі речі, які кажуть під час передвиборчої кампанії обов'язково стають політикою їхнього уряду, якщо вони переможуть на виборах.

Трамп неодноразово висловлював сумніви щодо зобов'язань США перед НАТО і заявляв, що покладе край війні до своєї інавгурації. Володимир Путін тим часом не подав жодних ознак того, що він готовий до переговорів, окрім як на своїх умовах.

Бауер наголосив, що якщо росіяни зараз припинять війну і повернуться додому, війна закінчена, а якщо Україна зараз припинить війну, то втратить країну. Саме в цьому принципова різниця.