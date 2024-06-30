Редколлегия NYT призвала Байдена снять свою кандидатуру на президентских выборах

В США прошли дебаты между кандидатами в президенты: Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Редколлегия New York Times призывает последнего снять свою кандидатуру.

Редколлегия газеты New York Times 28 июня опубликовала заявление, в котором призвала действующего президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов. В нем отметили, что Байден неоднократно и справедливо очерчивал ставки на президентских выборах, заявляя, что это "ничто иное, как будущее американской демократии".

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Трамп обещает стать президентом другого типа

В письме редколлегии говорится, что Дональд Трамп оказался значительной угрозой для этой демократии – нестабильной и корыстной фигурой, не достойной общественного доверия. Кроме этого, в издании отметили, что он систематически пытался подорвать честность выборов.

Его сторонники публично описали повестку дня на 2025 год, которая даст ему власть, чтобы выполнить самые экстремальные из его обещаний и угроз. Если его вернут на должность, он пообещал стать президентом другого типа, не ограниченным сдерживанием власти, что встроено в американскую политическую систему,

– написали в New York Times.

В то же время аргументация Байдена в значительной степени базируется на том, что он победил Трампа в 2020 году, что, по мнению газеты, "уже не является достаточным обоснованием" того, почему Байден должен быть кандидатом от Демократической партии в этом году.

Байден – не тот человек, что и 4 года назад

В издании отмечают, что Байден во время дебатов должен был убедить американскую общественность в том, что он соответствует требованиям должности, однако нельзя ожидать, что избиратели проигнорируют, то, что Байден – "не тот человек, которым он был четыре года назад".

В заявлении редколлегии говорится, что президент появился в четверг вечером как тень крупного государственного служащего. Байден пытался объяснить, чего он достигнет за второй срок и пытался реагировать на провокации Трампа, привлечь его к ответственности за ложь, неудачи и ужасные планы.

Байден был замечательным президентом. Под его руководством нация процветала и начала решать ряд долгосрочных проблем, а раны, нанесенные Трампом, начали заживать. Но самая большая общественная услуга, которую сейчас может сделать Байден, – это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на второй срок,

– считают журналисты.

Трамп представляет опасность

Редколлегия NYT пишет, что Байден "участвует в безрассудной авантюре", а у Демократической партии "нет никаких причин рисковать стабильностью и безопасностью страны". В то же время там считают, что избиратели выбирают между недостатками Трампа и Байдена.

Это слишком большая ставка, чтобы просто надеяться, что американцы не заметят или пренебрегут возрастом и немощью Байдена, которые они видят собственными глазами,

– написали NYT.

В то же время в редколлегии объяснили, что если гонку сведут к выбору между Трампом и Байденом, то они отдадут предпочтение действующему президенту, ведь Трамп представляет опасность. Однако, учитывая это и ставки для страны, США нужен более сильный кандидат.

Байден верит, что сможет выйти из неудачи

В газете отметили, что выдвинуть нового кандидата от Демократической партии на таком позднем этапе кампании является нелегким решением, но оно отражает масштаб и серьезность вызова ценностям и институтам США со стороны Трампа, а также невозможность Байдена противостоять ему.

Там понимают, что снятие своей кандидатуры противоречило бы всем личным и политическим инстинктам Байдена, ведь он исходил из трагедий и неудач в прошлом и, очевидно, верит, что сможет сделать это снова. Сторонники Байдена настаивают, что нельзя закрывать глаза на его достижения.

Путь к победе – честный разговор

Журналисты считают, что трагедией является то, что сами республиканцы после дебатов глубоко не анализируют то, что произошло. Редколлегия пишет, что выступление самого Трампа следует расценивать как дисквалификацию, ведь он неоднократно врал о своих действиях и своем оппоненте. Некоторые из планов Трампа могут нанести вред американской экономике, подорвать гражданские свободы и испортить отношения Америки с другими странами.

Он отказался пообещать, что признает свое поражение, вернувшись вместо этого к риторике, которая спровоцировала нападение на Конгресс 6 января 2021 года.

Редколлегия считает, что самый простой путь к победе демократов над кандидатом, который известен ложью, – это честный разговор с американской общественностью. То есть нужно признать, что Байден не может продолжать гонку, и запустить процесс отбора кого-то более способного занять его место, чтобы победить Трампа в ноябре.

В письме подчеркнули, что это – лучший шанс защитить душу нации – дело, которое побудило Байдена баллотироваться в президенты в 2019 году – от пагубного искажения Трампом. Там также считают, что это – "лучшая услуга", которую может предоставить Байден.