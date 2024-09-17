Тейлор Свифт и выборы в США: как самая популярная певица мира может изменить судьбу целой страны

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После дебатов между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, состоявшихся в ночь на 11 сентября, американская поп-звезда Тейлор Свифт опубликовала пост в своем инстаграме, где открыто поддержала кандидата от Демократической партии США в борьбе за президентское кресло. Это решение может существенно повлиять на результаты выборов и сдвинуть политические весы в сторону вице-президента Соединенных Штатов.

Тейлор Свифт продолжает оставаться одной из самых влиятельных фигур не только для американцев, но и для многих людей по всему миру. Ее слова и поступки активно обсуждают, а самые преданные фанаты готовы последовать ее примеру. Как американская певица может изменить судьбу США, а соответственно и всего мира, повлияет ли ее поддержка Харрис на исход выборов и почему Трамп уже заявил, что ненавидит Тейлор, – читайте в материале 24 Канала.

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Какое влияние в мире имеет Тейлор Свифт

Конечно, эта статья не посвящена биографии певицы или анализу ее творчества. Однако без нескольких важных фактов из жизни Тейлор Свифт нельзя полноценно понять ее важность и влиятельность.

Тейлор Свифт начала свою профессиональную карьеру еще в 2006 году, когда ей было всего 16 лет. Медленно, но уверенно она сначала покорила традиционную для американцев кантри-сцену, выпустив альбомы Taylor Swift и Fearless, а затем начала пробовать себя в роковом жанре и поп-звучании в работах Speak Now и Red. Все песни в альбомах написала сама Тейлор, либо же она сотрудничала с другими музыкантами или исполнителями.

Одна из первых волн наибольшей популярности пришла к Тейлор с ее альбомом "1989". Я уверен, вы стопроцентно слышали песни Shake It Off или Blank Space, которые содержались в этой работе.

Taylor Swift – Blank Space (альбом "1989") / Видео с ютуб-канала певицы

Певица закрепила свой успех в индустрии и следующими альбомами: Reputation, Lover, folklore и evermore. В конце концов, суперуспешным стал ее 10-й альбом Midnights, после которого она отправилась в самый масштабный тур по миру – The Eras Tour. Уже в декабре 2023 года он стал самым кассовым туром в истории. Билеты на концерты разметают с сайтов в первые несколько минут от начала продаж, а те фанаты, которые не смогли попасть на долгожданный концерт, собираются рядом со стадионом, где выступает их кумир.

Интересно, что страны даже борются между собой за возможность принять концерты Тейлор, ведь они способствуют улучшению экономик и притоку к ним новых туристов и фанатов. Именно так и поступил Сингапур, заключив соглашение с певицей, что Свифт выступит только в этом городе Юго-Восточной Азии и больше нигде в регионе. От этого проекта Тейлор получила около 3 миллионов долларов США.

В общем, большой труд и неутомимая настойчивость дали свои плоды – авторитетный журнал Time признал Тейлор Свифт человеком 2023 года. Это действительно показательно, ведь, когда ты соревнуешься с такими людьми, как Владимир Путин, Си Цзиньпин, Чарльз III и кукла Барби, это говорит о действительно значительном влиянии на общественное мнение.

Кроме того, Тейлор Свифт стала первой миллиардершей в истории, которая заработала свое состояние исключительно своей дискографией. Певица также длительное время оставалась самой прослушиваемой исполнительницей на платформе Spotify.

Популярность поп-звезды сейчас только продолжает увеличиваться: она выпустила свой 11-й альбом The Tortured Poets Department, который уже также успел побить рекорды в крупнейших американских чартах, и продолжает выпускать перезаписи первых 6 альбомов. Также Тейлор получает престижные награды за свои работы, такие как "Грэмми", VMA или "Эмми".

Итак, феномен и успех Тейлор Свифт заключается в ее самобытности: она пробует новые жанры, при этом остается собой. Она всегда близка со своими фанатами не только в песнях, но и в отношении к ним, а еще Тейлор – мощный маркетолог и стратег, который знает, как правильно подать свои работы так, чтобы это на 100% зашло ее поклонникам, которые называют себя "свифтиз".

Как и почему певица поддержала Камалу Харрис

В инстаграме Тейлор Свифт 11 сентября опубликовала пост, где рассказала, что смотрела дебаты между Трампом и Харрис, чтобы исследовать актуальные проблемы и позиции кандидатов о предложенной ими политике и планах в отношении Соединенных Штатов. Тогда же Тейлор решила, что будет голосовать за Камалу Харрис.

Я буду голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года. Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и потому, что, по моему мнению, чтобы их отстаивать, нужен воин. Я считаю, что она твердый, талантливый лидер, и я верю, что мы можем достичь гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос,

– отметила поп-звезда.

Она также отметила, что ее очень подбодрил и поразил выбор Камалой Харрис напарника, Тима Волза, который "десятилетиями отстаивал права ЛГБТК+, искусственное оплодотворение и право женщины на собственное тело".

Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис на выборах / Пост певицы и инстаграме

Еще одной причиной своего выбора среди кандидатов в президенты США Тейлор назвала тот факт, что на сайте Дональда Трампа ранее появились ИИ-изображения, где она якобы поддерживает его кандидатуру в президенты. По словам Свифт, это действительно вызвало у нее страхи относительно ИИ и опасности распространения дезинформации.

Это привело меня к выводу, что я должна быть очень прозрачной относительно своих фактических планов на эти выборы как избиратель. Самый простой способ борьбы с дезинформацией – правда,

– написала звезда.



Трамп распространил фейковые фото с якобы поддержкой его Свифт и ее фанатами / Фото из аккаунта @drewharwell в соцсети Х

Свое сообщение снизу она подписала словами "Тейлор Свифт – бездетная кошатница". Это была аллюзия на слова кандидата Трампа в вице-президенты Джея Ди Венса, который назвал нескольких известных демократов, в том числе Харрис, "кучкой бездетных несчастных кошатниц".

По состоянию на утро 17 сентября это сообщение собрало более 11 миллионов лайков. Его поддержали также и другие известные личности из США, такие как певица Сабрина Карпентер и актриса Лили Рейнхарт.

На престижной американской премии VMA Тейлор Свифт, которая торжествовала с 7 наградами, снова призвала зрителей зарегистрироваться, чтобы проголосовать на выборах.

"Если вам больше 18 лет, пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за что-то еще очень важное: президентские выборы 2024 года", – сказала певица.

Интересно, что свою поддержку Камале Харрис Тейлор Свифт также предоставила и в праве на использование нескольких своих песен в предвыборной кампании. Поэтому сразу после дебатов вице-президент США ушла со сцены под сингл The Man из альбома Тейлор Lover. Эта песня также является достаточно метафорической, ведь в ней певица высмеивает токсичный консервативный маскулинный мир, где женщины не имеют таких же прав и свобод, как мужчины.

Камала Харрис ушла под песню The Man после дебатов с Трампом: смотрите видео

А на официальной тик-ток странице Камалы Харрис появилось видео, где она использует песню Ready For It, также написанную Тейлор Свифт.

Харрис выложила видео с песней Ready For It / Видео с тиктока @kamalaharris

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Как Трамп отреагировал на то, что Свифт поддержала Харрис

После дебатов одна из журналисток спросила Дональда Трампа, какой была его реакция на то, что Тейлор Свифт публично поддержала Камалу Харрис. На что экс-президент США ответил, что он "понятия не имеет".

Реакция Дональда Трампа на то, что Свифт поддержала Харрис: смотрите видео

Позже в эфире телеканала Fox News Дональд Трамп заявил, что Тейлор Свифт, "вероятно, заплатит" за поддержку Камалы Харрис на выборах президента.

Я не был фанатом Тейлор Свифт. Это было лишь вопросом времени. Она не могла поддержать Байдена. Но она очень либеральный человек. Кажется, она всегда поддерживает демократов, и она, вероятно, заплатит за это свою цену,

– сказал кандидат-республиканец.

После этого Трамп отметил, что ему больше нравится Бриттани Махоумс, жена известного американского футболиста, которая является последовательной сторонницей Трампа.

Однако на этом реакция экс-президента США не закончилась. Через несколько дней после поста Свифт официальный магазин Дональда Трампа выпустил белую футболку "Trump Era White T-Shirt", которая копировала концепцию мерча поп-звезды из ее The Eras Tour.

Вместо текста на футболках Свифт, где написано: "Taylor Swift: the Eras Tour", на трамповских футболках разместили: "Donald J. Trump: Make America Great Again".

Дональд Трамп скопировал концепцию футболок Тейлор Свифт из ее тура / Фото The Telegraph

Позже Трамп продолжил свою кампанию против Свифт и в своем аккаунте в Truth Social написал, что ненавидит певицу.



Дональд Трамп заявил, что ненавидит Тейлор Свифт / Скриншот из соцсетей

Кстати, интересно то, что недавно во время одного из матчей Открытого чемпионата США по теннису Тейлор Свифт со своим бойфрендом присутствовали вместе с Махоумс. Фотографы даже поймали кадр, где певица обнимает Бриттани, что породило волну слухов, что поп-звезда могла поддержать кампанию Республиканской партии.



Тейлор Свифт обнимает Бриттани Махоумс во время Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке / Фото AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Отреагировал на сообщение Тейлор и другой последовательный сторонник Трампа – владелец соцсети Х Илон Маск. Он в саркастической форме ответил на слова певицы о "бездетной кошатнице".

Хорошо, Тейлор... ты победила... Я дам тебе ребенка и буду охранять твоих кошек ценой своей жизни,

– написал бизнесмен-трампист.

Реакции от Тейлор Свифт на это сообщение пока не было. Но пользователи в сети стали на защиту поп-звезды.

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Какой была политическая позиция Тейлор Свифт ранее

Первые 12 лет своей карьеры Тейлор Свифт оставалась аполитичной, публично не комментируя политические взгляды и предпочтения относительно кандидатов. В 2012 году журналисты Time задали вопрос певице о президентских выборах, на что поп-звезда ответила, что не хочет влиять своими словами на других людей, потому что и сама не имеет достаточно знаний и опыта в жизни. На тот момент Свифт было 22 года.

Она оставалась аполитичной и во время президентских выборов в США 2016 года, не поддерживая демократку Хиллари Клинтон и не выступая против Трампа, как некоторые ожидали. Критики не могли определить, за кого Свифт голосовала, когда она опубликовала свою фотографию в очереди на избирательном участке.

Хотя СМИ предполагали, что поп-звезда отдала свой голос за представительницу от Демократической партии, ведь на фото она была одета в похожий свитер, в котором ранее фотографировалась Клинтон.



Тейлор Свифт голосует на избирательном участке в 2016 году / Фото The Tennesean

Далее свое политическое молчание Свифт нарушила в 2018 году во время промежуточных выборов в Конгресс США. Именно тогда она впервые публично выразила свою политическую позицию и поддержала кандидатов от Демократической партии – Фила Бредесена, который баллотировался в Сенат, и Джима Купера из Палаты представителей – от штата Теннесси, где живет.

В прошлом я неохотно публично выражала свои политические взгляды. Сейчас я отношусь к этому совсем по-другому. Я всегда отдавала и буду отдавать свой голос, учитывая то, какой кандидат будет защищать и бороться за права человека, на которые, я считаю, в этой стране заслуживают все,

– написала певица.

Тогда же Тейлор Свифт прояснила, что ее беспокоят вопросы прав ЛБГТК+, систематического расизма, а также запрета абортов и превосходства белой расы.

Кроме этого, она решительно высказалась против кандидата от Республиканской партии Марши Блэкберн, которую в документальном фильме Miss Americana назвала "Трампом в парике".

Первый пост, где Тейлор Свифт выразила свою политическую позицию / Фото из инстаграма певицы

Политик из партии Трампа выступала против восстановления закона, который защищает женщин от домашнего насилия, преследования и изнасилования. Она также считала, что однополые пары не должны были иметь право жениться. Свою критику действий Блэкберн Тейлор объяснила следующим образом:

Это действительно основные права человека, и я вижу, как Марша Блэкберн маскирует эту политику за словами "христианские ценности штата Теннесси". Это не христианские ценности Теннесси. Я живу в штате Теннесси. Я христианка. Это не то, за что мы выступаем. Она становится первой женщиной-сенатором в Теннесси, и она "Трамп в парике". Никаких женских интересов она не представляет. Она выиграла, будучи женщиной, применяя то, какими хотят видеть нас, женщин, в ужасном мире 1950-х годов,

– сказала Тейлор в документальном фильме.

После того как Свифт публично поддержала двух демократов на выборах 2018 года, тогдашний президент США сказал, что ее песни стали ему нравиться "на 25% меньше".

Несмотря на то, что действия Тейлор не помогли Филу Бредесену пройти в Сенат, потому что победила Блэкберн, ее пост все равно сделал свое дело. В течение двух дней после публикации сообщения для участия в голосовании зарегистрировались более 169 тысяч американцев. Для сравнения: в течение 30 предыдущих дней эта отметка составляла лишь 59 тысяч человек.

Свои политические взгляды певица также выражает и в творчестве. В частности, в песне Miss Americana & Heartbreak Prince, как рассказала сама Свифт в своем объяснении сюжета на Spotify, она выразила "разочарование в нашем безумном мире политики и неравенства, действие которого происходит в метафорической средней школе". В песне она апеллирует к выигрышу Трампа на выборах, который привел к тому, что Америка начала терять свое былое могущество.

Еще одной важной политической песней для Тейлор стала Only The Young, которую она написала для вышеупомянутого документального фильма Miss Americana. Работа стала своеобразной песней протеста, поднимающей вопрос насилия с применением оружия и массовых расстрелов в учебных заведениях. Песня также подробно рассказывает о чувствах Тейлор после промежуточных выборов 2018 года и о том, как неприятно для нее было видеть, что молодые люди не сумели привлечь избранных кандидатов к гонке.

С течением времени американская певица станет все больше говорить о своих политических взглядах. В интервью журналистам The Guardian в 2019 году Тейлор Свифт будет выражать сожаление, что не поддержала Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году, и признается, что голосовала именно за нее. Однако поп-звезда будет утверждать, что "мало чем могла бы ей помочь".

На фоне протестов Black Lives Matter в 2020 году, когда тогдашний президент США Дональд Трамп употребил противоречивое выражение: "Начнется насилие – начнется стрельба", Свифт в своем аккаунте в соцсети Х, тогда твиттер, прямо заявила: "Мы выгоним тебя на выборах в ноябре".

В конце концов, на выборах 2020 года Тейлор Свифт прямо поддержала Джо Байдена и Камалу Харрис. В интервью журналу VMagazine она отметила, что "изменение, в котором мы нуждаемся больше всего, – это избрание президента, который осознает, что небелые люди заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности; что женщины заслуживают право выбирать, что произойдет с их телами; и что сообщество ЛГБТКИА+ заслуживает признания и соучастия".

Все заслуживают власти, которая серьезно относится к глобальным рискам в сфере здравоохранения и ставит жизнь своего народа на первое место,

– говорила певица.

А ссылку на это интервью Свифт сопроводила фото с печеньем с надписью "Biden Harris 2020", которое тоже выложила в твиттере. Также Тейлор позволила Байдену и Харрис в своей кампании использовать песню Only The Young.



Тейлор Свифт поддержала Байдена и Харрис в кампании на выборах в 2020 году / Фото с аккаунта певицы в соцсети Х

Харрис выразила благодарность Свифт и написала в твиттере, что певица показывает молодым избирателям, "что поставлено на карту" на выборах.

Конечно, оценить влияние конкретно Тейлор Свифт на выборы 2020 года трудно, но по крайней мере в исследовании издание NME назвало ее одной из тех знаменитостей, которые изменили ход тогдашнего голосования в выборах президента США.

Как трамписты ранее дискредитировали певицу

Стоит отметить, что люди, работающие в команде Трампа или близкие к ней, уже давно начали воспринимать возможную поддержку певицей Демократической партии как данность, поэтому и объявили поп-звезде "священную войну".

Бывший кандидат в президенты, а ныне сторонник Дональда Трампа Вивек Рамасвами недавно распространял теорию заговора в социальных сетях и утверждал, что команде "Канзас-сити Чифс", где играет парень певицы Трэвис Келси, намеренно позволили выиграть плей-офф чемпионата и выйти в Супербоул.

Рамасвами предполагает, что эту вероятную манипуляцию организовали, чтобы увеличить присутствие Свифт во время трансляции Супербоула и таким образом усилить ее влияние на голоса зрителей на предстоящих выборах.

Также был случай, когда адвокат Дональда Трампа Алина Габба опубликовала в инстаграме скриншот со своим фото вместе со Свифт, подписав его: "Кто считает, что этой стране нужно больше таких женщин, как Алина Габба, и меньше таких, как Тейлор Свифт?"

Ведущая телеканала Fox News и советница Дональда Трампа Жанин Пирро призвала Тейлор Свифт "не лезть в политику". А Чарли Кирк, известный сторонник Трампа и основатель Turning Point USA, политической организации, занимающейся студенческим активизмом, выразил беспокойство по поводу потенциального влияния Свифт на предстоящие выборы. Кирк предупредил, что Свифт может "повлиять на выборы, мобилизовав армию фанатов, которые хотят только быстрых абортов".

В то же время ведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что Тейлор Свифт – это якобы проект Пентагона, который "подразделение министерства по психологическим операциям 4 года назад предложило НАТО превратить в актив для борьбы с дезинформацией в интернете". Он также назвал поп-икону "прикрытием для скрытой политической повестки".

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Может ли Тейлор Свифт серьезно повлиять на выборы в США

Последнее политическое сообщение Тейлор Свифт уже имело свое влияние на выборы в Соединенных Штатах. По словам представителя Администрации правительственных служб США, публикация поддержки Свифт в инстаграме привела к тому, что более 400 тысяч человек посетили vote.gov, веб-сайт правительства США, который помогает гражданам понять, как они могут зарегистрироваться для голосования. Неделю до этого сайт в среднем посещали 30 тысяч человек, то есть в десять раз меньше.

Точное количество лиц, которые зарегистрировались по ссылке, распространенной певицей, остается непонятным. Однако GSA сообщила, что в день публикации Тейлор Свифт на сайте зафиксировали более 27 тысяч новых регистраций и 80 тысяч обновлений статуса избирателя.

Vote.gov не регистрирует посетителей для голосования, а направляет их на местные веб-сайты по выборам штата для получения более конкретной информации о голосовании. Он использует инструменты анализа данных для мониторинга переходов на сайт, в том числе переходов с собственных ссылок, таких как те, что использовала Свифт в своей публикации в инстаграме.

Интересно, что, по данным опроса WSJ/Ipsos, 44% американцев считают себя поклонниками Тейлор Свифт и ее музыки, а наибольший процент поклонников является миллениалами (57%). В то же время сейчас фан-база певицы расширилась больше до молодежи.

Оценивая влияние Тейлор Свифт на выборы в США, Дмитрий Шеренговский – специалист по образовательной экспертизе и международным отношениям, проректор по внешним связям и общественному служению УКУ, отметил, что ее роль в этом будет очень ограничена несколькими вещами.

Тейлор Свифт является наиболее популярной среди молодежи. То есть это категория молодых женщин, если быть еще более практичными. И если так посмотреть на электоральное поле демократов, то это и есть их пул. Поэтому здесь нечего наращивать, иначе говоря. Оно и так присутствует,

– пояснил Шеренговский.

В то же время он отметил, что единственная группа, где Свифт может иметь влияние, – это категория неопределившиеся. По данным Morning Consult, примерно 55% поклонников Свифт в США являются демократическими, 23% – республиканскими и 23% – независимыми или неопределившимися.

Специалист по международным отношениям также заметил, что фактически в срезе неопределившихся находится электорат в 7 так называемых Swing States, это: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

"Среди них надо смотреть на ту категорию молодежи, в частности молодых женщин, которые могут повлиять на выборы. Если мы в этой структуре на это посмотрим, то увидим, что там есть не слишком большое количество лиц. То есть де-факто это, если я не ошибаюсь, примерно 1 – 1,5% лиц именно среди неопределившихся. А это – цена статистической погрешности", – объяснил политолог-международник.

Кроме того, одного лишь поста в инстаграме с позицией Тейлор Свифт недостаточно для того, чтобы существенно повлиять на выборы. Дмитрий Шеренговский объяснил, что она должна объяснять молодым людям, особенно тем, которые впервые голосуют, что их голос на выборах важен, поэтому надо приходить, регистрироваться и делать свой выбор. Также это могут быть ее дополнительные обращения через соцсети и концерты, где певица снова будет призывать людей идти на выборы.

Еще один путь мобилизации избирателей голосовать – это интервью, когда Тейлор Свифт будет поднимать вопросы, которые будут очень синхронны с риторикой Камалы Харрис и демократов. В частности вопросы, которые касаются прав на аборты, представителей нетрадиционных ориентаций, больших прав и свобод для них. Это вопрос, который касается также оружия и экономики в целом. То есть все вопросы прав, в основном прав людей, – это то, где молодежь ориентируется. И даже просто озвучивание этих вопросов и попадание в нарративы, которые озвучивают демократы, уже будет помогать им,

– объяснил специалист по международным отношениям.

В конце концов, общим ядром фанатов Тейлор продолжают оставаться демократы. После того как Камала Харрис заявила о намерениях баллотироваться на выборы из-за отказа Джо Байдена, сторонники певицы активизировались, создав онлайн-инициативу Swifties for Kamala. Имея более 3500 волонтеров, группа примерно с 1 августа собрала более 165 тысяч долларов США для кампании вице-президента США.

В общем стоит осознать, что поддержка Тейлор Свифт на выборах является лишь одним из выдающихся факторов для поддержки Камалы Харрис. Так, на выборах, результат которых могут определить лишь несколько сотен тысяч голосов в нескольких штатах, любое увеличение регистрации избирателей и явки может склонить политические весы в пользу любого из кандидатов. Более того, молодые избиратели, которые составляют большинство поклонников Свифт, исторически имели более низкую явку избирателей, что означает, что сейчас существует больше возможностей для их мобилизации на голосование.

В то же время если команда Харрис увидит резкий рост в количестве поддержки от избирателей в данных опросов или регистрации избирателей, будет трудно понять, связано ли это с поддержкой Свифт, хорошими результатами дебатов или же чем-то вообще другим.

Поэтому для Камалы Харрис публичная поддержка Тейлор Свифт действительно важна, однако она не совсем решающая. И пока до голосования в Штатах остается лишь 2 месяца, и Харрис, и Трамп будут пытаться сделать все, чтобы одержать победу. И каким в этой победе будет эффект Тейлор Свифт – увидим до конца года.