Сам Трамп ей помогает: как Харрис удается нарастить поддержку в США

Камала Харрис мощно вошла в избирательную гонку США, фактически сразу опередив Дональда Трампа в поддержке американцев. Она смогла найти подход к широкому кругу аудитории.

Хотя Харрис лишь несколько дней назад официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии. Чем обусловлен ее высокий рейтинг, в разговоре с 24 Каналом объяснил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

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Мощное начало избирательной кампании

Свежий опрос CBS News показывает, что кандидат в президенты США Камала Харрис опережает своего оппонента Дональда Трампа в народной поддержке. Представительница Демократической партии набрала 50% голосов против 49% у экс-президента США.

Хотя это и другие опросы важны, впрочем, они не совсем отражают реальную картину.

В США выборы не прямые. Там не выходят люди и не голосуют за кандидата, а потом он побеждает. Если бы это было так, то еще в 2016 году победила бы Хиллари Клинтон, которая набрала на несколько миллионов больше голосов, чем Дональд Трамп. Система у них работает так, что "все или ничего",

– отметил Максим Несвитайлов.

Как в США выбирают президента Выборы президента проводятся каждые четыре года в ноябре. Граждане голосуют за "электоров" – представителей, которые затем будут голосовать за президента в так называемой Коллегии избирателей. Важно: люди голосуют не непосредственно за кандидата в президенты, а за электора, который обязан отдать свой голос за выбранного кандидата.

Итак, коллегия избирателей состоит из 538 электоральных голосов, представляющих все штаты и округ Колумбия. В большинстве штатов (кроме Мэна и Небраски) действует принцип "победитель забирает все". Это означает, что кандидат, набирающий большинство голосов в штате, получает все электоральные голоса этого штата. Количество голосов каждого штата зависит от его населения.

Чтобы стать президентом, кандидат должен набрать большинство электоральных голосов – не менее 270.

Электоры формально собираются в декабре после всеобщих выборов, чтобы проголосовать за президента и вице-президента.

Важными сейчас являются те штаты, которые колеблются. Там Калама Харрис показывает хороший результат. Так, из семи штатов, которые колеблются, в пяти – Харрис лидирует.

Телевизионные опросы мало репрезентативны, но все же можно сказать, что Харрис очень мощно начала свою кампанию. Просто колоссальной является разница между тем, какой кампания Камалы является яркой на фоне того, что делал Джо Байден. Энергия, разнообразия и большое привлечение не только традиционного Голливуда, но и селебрити с Тик Тока. Она делает хороший шаг, не в последнюю очередь и потому, что Дональд Трамп ей помогает,

– заметил политолог.

Несвитайлов объяснил, что Трамп не стратег и не переформатировал свою кампанию, когда в гонку вошла Камала Харрис. Он беспричинно оскорбляет ее, в частности назвал свою конкурентку "тупой". Общаясь с темнокожими журналистами, Трамп и вообще заявил, что Харрис является не темнокожей, а индианкой.

Кроме того, неудачным был выбор Трампа в отношении своего вице-президента – Джей Ди Вэнса. Он якобы должен был усилить кампанию Трампа, но в итоге больше тянет его вниз.

Новое лицо для американцев

Интересно, что хоть Камала Харрис является вице-президентом при действующем президенте США, о ее деятельности было известно немного. Белый дом держал ее "в тени", но нельзя сказать, что сейчас это не играет ей на руку.

Это, видимо, играет ей на пользу, потому что она сейчас будто является новым лицом. Как раз это работает на новую аудиторию. За прошлый месяц она собрала вдвое больше денег, чем Трамп, еще и учитывая, что это месяц, когда на него совершили покушение. Треть из тех, кто делал пожертвования, – это как раз те, кто вообще впервые делал пожертвования,

– подчеркнул эксперт-международник.

Почти две трети из пожертвований были ниже, чем 200 долларов. Это показывает массовую поддержку Камалы Харрис, которой не было у Байдена и которой сейчас нет у Трампа.

"Безусловно, республиканцы проголосуют за него, "ядерный" электорат – также. Так же как и демократы проголосуют за Харрис. Но борьбу, ведущуюся за сомневающийся электорат, пока что выиграет Харрис", – подчеркнул Несвитайлов.

Камала Харрис ведет диалог с широкой аудиторией, пытается быть "своей" для как можно большего количества людей. В целом это свидетельствует о ее гибкости, которой, опять же, нет у Трампа.