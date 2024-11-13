Они не поддерживали Украину: Трамп набирает в команду людей, которым "отдает долги"

Новоизбранный президент США постепенно начинает формировать свою команду. Ему прежде всего важна лояльность.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что Дональд Трамп собирает вокруг себя команду людей, которые в свое время продемонстрировали ему безоговорочную лояльность и поддержку.

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У Трампа сейчас есть большие возможности

Как отметил Чаленко, в его кадровых решениях лояльность идет впереди от сбалансированности различных групп влияния внутри Республиканской партии. И в этом контексте не стоит сильно обращать внимание, как кто голосовал за поддержку Украины.

Я бы не советовал смотреть в ретроспективу, как тот или иной назначенец голосовал за поддержку Украины. Очевидно, что все тормозили из-за команды Трампа. Мы помним, как принимались эти решения. Затем Трамп наконец дал команду провести эти 60 миллиардов долларов,

– сказал Чаленко.

Какие будут дальнейшие решения Трампа – трудно сказать. Но фактически все будет зависеть от него. Сейчас Трамп сконцентрирует колоссальную власть, ведь республиканцы побеждают и в Сенате, и в Палате представителей. Если бы Камала Харрис победила, то у нее точно такого бы не было из-за оппозиционного Конгресса. А ситуация у Трампа такая, что он может фактически без тормозов и без противодействия вести свою политику.

Также новоизбранный президент США сейчас начинает "раздавать долги" республиканцам, которые его поддержали. Тут интересен пример Марко Рубио. СМИ пишут, что он может стать госсекретарем.

Это, в частности, благодарность Трампа за то, что Рубио позволил привлечь несвойственный электорат среди латиноамериканцев. В общем Трамп сейчас рассчитывается за эффективность своей предвыборной кампании перед конкретными лицами. Грубо говоря, действует как бизнесмен и "раздает долги",

– подчеркнул Чаленко.