Трамп сообщил, что готов к дебатам с Харрис: когда они могут состояться

Вице-президент Камала Харрис является потенциальной соперницей Дональда Трампа на выборах президента. Республиканец уже заявил, что готов к дебатам с ней.

Дональд Трамп заявил, что желает столкнуться с конкуренткой неоднократно. Он указал, что дебаты являются неотъемлемой частью предвыборной гонки.

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Дебаты Трампа и Харрис

Следующие дебаты запланированы на 10 сентября. Их должен провести ABC News, хотя сам Трамп в последние дни настаивает на том, чтобы дебаты организовал консервативный канал Fox News.