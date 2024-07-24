Трамп сообщил, что готов к дебатам с Харрис: когда они могут состояться
Источник:Politico
Вице-президент Камала Харрис является потенциальной соперницей Дональда Трампа на выборах президента. Республиканец уже заявил, что готов к дебатам с ней.
Дональд Трамп заявил, что желает столкнуться с конкуренткой неоднократно. Он указал, что дебаты являются неотъемлемой частью предвыборной гонки.
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Дебаты Трампа и Харрис
Следующие дебаты запланированы на 10 сентября. Их должен провести ABC News, хотя сам Трамп в последние дни настаивает на том, чтобы дебаты организовал консервативный канал Fox News.
Во время разговора с журналистами экс-президент США сказал, что вышел бы на дебаты с Харрис, независимо от того, будет ли это ABC, или другая платформа. Трамп добавил, что "был бы готов провести больше, чем одни дебаты".
Дональд Трамп сказал, что он "не в восторге от ABC", назвав его благоприятным для президента Джо Байдена и Харрис. Однако он отметил, что дебаты важны для президентской гонки.
Я думаю, что если вы кандидат от демократов или республиканцев, вы действительно обязаны вести дебаты,
– сказал Трамп.