Команда Трампа анонсировала победный митинг

США избрали своего 47 президента. Им во второй раз стал республиканец Дональд Трамп.

Впоследствии он проведет митинг по случаю своей победы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News

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Когда Трамп встретится с избирателями

Анонсировал победный митинг Трампа его помощник Вон Гилльярд вскоре после объявления предварительных результатов выборов.

Он сообщил, что новоизбранный президент США проведет встречу со своими избирателями "вскоре".

В NBC News напомнили, что 8 лет назад после победы над Хиллари Клинтон, Трамп провел несколько похожее – так называемый "тур благодарности".

Интересно, что сам Трамп объявил себя президентом еще до официального объявления результатов. Он также уже успел выступить с речью.

Я собираюсь остановить войны. Больше никаких войн при моей каденции,

– среди всего прочего подчеркнул республиканец.