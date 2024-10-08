Историческое решение: после какой даты США могут предоставить Украине оружие для наступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта неделя станет для Украины исторической, уже 12 октября состоится встреча "Рамштайн". Важность заключается в предоставлении Украине того оружия, которое обещали поставлять партнеры, чего пока наши главные союзники не сделали.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, отметив, что на такой шаг США решатся только после выборов в США 5 ноября. Пока Запад боится эскалации.

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Как позиция США может измениться после 5 ноября

По словам заместителя директора Центра, было бы хорошо, если бы союзники Украины предоставляли нам политические гарантии и готовили к контрнаступлениям. Пока же за Украину не отвечает ни одно другое государство мира.

По историчности, о которой говорил Зеленский, здесь говорится о передаче нашей стране того оружия и помощи, которую обещали партнеры.

"Партнеры должны выполнить то, что обещали. У нас F-16 есть, а оружия к ним нет. То есть мы не имеем к ним ни ракет класса "воздух-земля" JASSM, ни дальнобойных ракет "воздух-воздух". Поэтому россияне спокойно летают на Су-57, Су-34 сбрасывают КАБы", – заметил Самусь.

Заметьте! Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что сожалеет о непредоставлении Украине достаточного количества оружия вовремя и берет на себя часть ответственности.

Заместитель директора Центра объяснил, что на "Рамштайн" будет присутствовать президент США Джозеф Байден и другие лидеры стран, что тоже является историчностью, ведь всегда он проходил на уровне министров обороны. Именно на этой встрече партнеры должны обсудить поставки Украине всего необходимого.

До выборов в США 5 ноября нам не передадут оружие до F-16 и оружие, которое предоставит нам возможности проводить наступательные действия, я уверен. Наши партнеры боятся эскалации,

– отметил Самусь.

Он пояснил, что администрация Байдена и предвыборный штаб Камалы Харрис, видимо, боятся, что если Россия начнет принимать эскалационные меры, то это будет выглядеть как их слабость и проецироваться на рейтинг Харрис.

С 5 по 20 января, по мнению заместителя директора Центра, будет очень интересный период: Байден оставит политическую карьеру, россияне будут пытаться взять максимум от этой ситуации, как и мы. Далее же будет непонятная пока нам ситуация, которая будет зависеть от того, кто победит на выборах.

Очень важный исторический период. Или нам передадут необходимое оружие, или нет, что будет иметь потом большие последствия не только для Украины, но и геополитически для Запада,

– подчеркнул Самусь.