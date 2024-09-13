Миру нужна Харрис, – политик из США объяснил угрозы от Трампа

Кандидат от демократов Камала Харрис имеет все шансы победить на выборах в США. Приход к власти ее оппонента Дональда Трампа может обернуться большими проблемами не только для Соединенных Штатов.

Такое мнение 24 Канала высказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, добавив, что победа Камалы Харрис будет означать, что поддержка Украины продолжится. Более того, надо бороться за то, что ее объемы росли.

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"Если ближайшие 4 года в президентском кресле будет сидеть Трамп, то мне страшно представить, что будет происходить в мире и в Соединенных Штатах. Если президентом станет Харрис, я уверен, что поддержка Украины будет дальше", – сказал Юрий Рашкин.

В чем главная опасность президентства Трампа

По словам Рашкина, можно не сомневаться, что действующая администрация Джо Байдена, а также Камала Харрис в случае своей победы, – всесторонне поддержат Украину. Но только сами украинцы могут решить, что такое для них победа.

Для США важно, чтобы выстояла демократия и чтобы не было контактной войны между Россией и НАТО. Хотя ее еще никогда не было, но почему-то у Соединенных Штатов такое впечатление, будто она уже случалась и тогда произошло что-то плохое,

– заметил политический деятель из США.

Непонятно почему, но страна находится в таком паническом состоянии от ядерной угрозы, которой продолжает пугать Россия. С одной стороны – это печально и совсем неправильно. Но с другой – никто не спасет страну-агрессора, которая уже разваливается. Владимир Путин уничтожает ее изнутри.

Я бы хотел, чтобы Украине дали все оружие, которое можно было предоставить уже давно. Давить по этому поводу на администрацию Харрис возможно. На администрацию Трампа – нет. Договориться с ним Украине точно не удастся,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Он добавил, что Трамп склонен к сотрудничеству с Россией и уже давно мог договориться с Владимиром Путиным.