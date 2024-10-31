Больше, чем слова, – в ОП заинтриговали ожиданиями от выборов в США

В США 5 ноября состоятся президентские выборы. Некоторые эксперты говорят, что до этого времени не стоит ждать конкретных шагов от Джо Байдена, но после выборов будет определенный период, когда он будет находиться в должности и может принять серьезные решения.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что сейчас нашему государству нужны не просто красивые слова. Важно видеть решительные шаги и активное противодействие врагу.

К теме Все о выборах в США 2024: последние опросы, как считают голоса и когда будут результаты

Чего ожидать от выборов в США

Очень часто реакция Запада ограничивается исключительно словами. Это мы увидели даже в ситуации с переброской войск КНДР в Россию. Например, слова, что "если вы увидите северных корейцев на поле боя, то вы должны их уничтожать" – являются и так очевидными. Все в Украине знают, что нужно делать с агрессором, который привел другого агрессора на нашу территорию.

По мнению Михаила Подоляка, слова – это главный продукт сегодняшнего глобального политического процесса. С действиями значительно сложнее, но не для авторитарного альянса. Там готовы на любые шаги, даже те, что идут в разрезе с международным правом.

Для нас действия, мягко говоря, расходятся со словами. Слова очень красивые. Будет ли что-то больше, кроме слов? Думаю, что будет,

– отметил советник председателя ОПУ.

Он добавил, что в окружении тех или иных кандидатов и президентов разных стран есть максимально интеллектуальные люди. Они готовят очень качественные аналитические продукты, которые дают полное понимание того, чего ожидать демократическим сообществам. И там идет перечень рисков, которые возникают, если все продолжится так, как идет сегодня.

"Я хочу, чтобы эти люди просто доминировали. Они являются объективными, готовят качественные аналитические продукты, которые четко объясняют природу войны и дальнейшие риски. Они имеют харизму и могут показать, что надвигается на демократическую часть человечества", – подытожил Михаил Подоляк.