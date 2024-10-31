Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що зараз нашій державі потрібні не просто гарні слова. Важливо бачити рішучі кроки й активну протидію ворогу.

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Дуже часто реакція Заходу обмежується виключно словами. Це ми побачили навіть у ситуації з перекиданням військ КНДР до Росії. Наприклад, слова, що "якщо ви побачите північних корейців на полі бою, то ви маєте їх знищувати" – є і так очевидними. Всі в Україні знають, що потрібно робити з агресором, який привів іншого агресора на нашу територію.

На думку Михайла Подоляка, слова – це головний продукт сьогоднішнього глобального політичного процесу. З діями значно складніше, але не для авторитарного альянсу. Там готові на будь-які кроки, навіть ті, що йдуть у розрізі з міжнародним правом.

Для нас дії, м'яко кажучи, розходяться зі словами. Слова дуже гарні. Чи буде щось більше, крім слів? Думаю, що буде,

– зауважив радник голови ОПУ.

Він додав, що в оточенні тих чи інших кандидатів та президентів різних країн є максимально інтелектуальні люди. Вони готують дуже якісні аналітичні продукти, які дають повне розуміння того, чого очікувати демократичним спільнотам. І там йде перелік ризиків, які виникають, якщо все продовжиться так, як йде сьогодні.

"Я хочу, щоб ці люди просто домінували. Вони є об'єктивними, готують якісні аналітичні продукти, які чітко пояснюють природу війни та подальші ризики. Вони мають харизму і можуть показати, що насувається на демократичну частину людства", – підсумував Михайло Подоляк.