Политолог Александра Филиппенко в эксклюзивном анализе для 24 Канала рассмотрела влияние американских выборов на поддержку Киева и неожиданную роль Мелании Трамп в переговорах с Россией. Привлечение первой леди к гуманитарным миссиям в Украине является циничным, но выгодным пиар-ходом Дональда Трампа, призванным отвлечь внимание от связей его окружения с российскими спецслужбами.

Политическая обстановка в США может сыграть на руку Украине, ведь результаты промежуточных выборов способны изменить не только расклад сил в Вашингтоне, но и судьбу американской помощи Киеву. В то же время потеря влиятельных союзников, позиция Дональда Трампа и переговоры с Россией оставляют немало неопределенности.

Политолог Александра Филиппенко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснила, как изменения во власти США могут ускорить оказание поддержки Украине, почему гуманитарная миссия Мелании Трамп имеет значение и о чем свидетельствует появление Владимира Мединского на переговорах в Абу-Даби.

Изменение политического баланса: конец блокированию помощи

Рекордное количество американцев – более 50 миллионов – проголосовало досрочно на выборах в США. По словам политолога Александры Филиппенко, результаты голосования могут кардинально изменить скорость принятия решений в отношении Украины.

Главная интрига разворачивается вокруг Палаты представителей и Сената. Если демократам удастся получить большинство в нижней палате Конгресса, это коренным образом изменит процедуру продвижения проукраинских инициатив.

Кстати, 3 ноября состоялись промежуточные выборы в Конгресс, которые определят, насколько Дональд Трамп сможет продвигать свою политику в течение следующих двух лет. Демократы уже получили контроль над Сенатом и Палатой представителей, нанеся республиканцам ощутимое поражение, хотя подсчет голосов в некоторых округах еще продолжается.

Эксперт напоминает ситуацию с законопроектом о помощи Украине, который имел заведомо проходной статус. Во время финального голосования он набрал 311 голосов (при необходимых 218 для принятия и 290 для преодоления президентского вето).

Однако спикер Палаты представителей, представитель крыла MAGA Майк Джонсон, долгое время искусственно блокировал его вынесение на рассмотрение. Со сменой руководства комитетов подобные задержки станут невозможными: демократы смогут мгновенно выносить на голосование резолюции и законопроекты, связанные с поддержкой Киева или применением закона Линдси Грэма.

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Фактор личностей против общественного мнения

Из Конгресса уходит ряд опытных республиканцев, которые последовательно поддерживали Украину, в частности Митч Макконнелл, Том Тиллис, Джон Корнин и Майкл Макколл. Несмотря на потерю влиятельных союзников, Филиппенко подчеркивает, что ключевым фактором поддержки остается не позиция отдельных политиков, а мнение американского общества.

Американцы четко определяют свои симпатии в войне России против Украины. В условиях прагматичной политической культуры США конгрессмены ориентируются на запросы избирателей.

Если поддержка Украины остается популярной темой, политики быстро перехватывают эту инициативу для получения политических очков. Значительную роль играет и консервативный электорат: правые СМИ, такие как канал Newsmax, активно освещают события в Украине, в частности гуманитарные миссии на оккупированных территориях, что удерживает внимание республиканских избирателей на украинском вопросе.

Гуманитарный трек Мелании Трамп: спасение жизней или политический пиар

Отдельным вектором американской политики в отношении Украины стала неожиданная активность Мелании Трамп. Первая леди уже помогла воссоединить пять групп украинских детей с их семьями и планирует выступить с речью о гуманитарной миссии в Олешках. Филиппенко объясняет эту инициативу через призму жесткого политического прагматизма.

Для Дональда Трампа гуманитарная деятельность супруги является мощным инструментом для отмывания репутации семьи. Эксперт указывает на серьезные репутационные угрозы для окружения Трампа: финансирование свадьбы Дональда Трампа-младшего Умаром Кремлевым и информацию из книги "Принцы и воры" о том, что российское ГРУ имело доступ к экрану телефона Джареда Кушнера. На фоне этих скандалов образ Мелании Трамп, спасающей украинцев от оккупации, создает необходимый положительный контраст.

Однако политолог подчеркивает: какими бы циничными ни были мотивы администрации Трампа, если эта пиар-акция приводит к реальному освобождению гражданских лиц, возвращению депортированных детей или локальным прекращениям огня, она имеет неоспоримую ценность для Украины.

Переговоры в Абу-Даби: сигнал из Кремля

Параллельно с избирательным процессом в США Россия пытается формировать свой переговорный трек. Назначение Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби является показательным маркером.

По словам Филиппенко, американская сторона прекрасно осознает, что Мединский – автор пропагандистских учебников по истории, который не принимает никаких реальных решений. Его присутствие свидетельствует о несерьезности намерений Кремля в отношении глобального урегулирования.

В то же время даже такие контакты могут быть полезны, если они касаются обмена военнопленными или освобождения гражданских заложников. Россия демонстрирует минимальные изменения в своем дипломатическом поведении (например, телефонные разговоры Путина с представителями Финляндии и Норвегии), что может быть следствием давления со стороны США.

Хотя глобальных прорывов или подписания мирных соглашений в ближайшее время не ожидается, любой прогресс в гуманитарных вопросах остается критически важным направлением работы.