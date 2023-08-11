Так ли страшен Трамп: как изменится поддержка Украины в случае его победы на выборах

В США стартует подготовка к президентским выборам. Несмотря на опасения насчет Дональда Трампа, который имеет значительную поддержку в Республиканской партии, помощь Украине будет сохраняться.

Политолог Максим Яни рассказал 24 Каналу, что Трамп может делать противоречивые заявления, потому что находится в оппозиции – такова его роль.

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"Если проводить параллели с 2016 годом, когда Трамп победил, тоже говорили, что все будет плохо для Украины. Но именно при его президентстве сняли эмбарго на поставку летального оружия и предоставили "Джавелины"", – подчеркнул Яни.

Повлияет ли победа Трампа на выборах в США на поддержку Украины: смотрите видео

Предвыборная кампания зачастую существенно отличается от самого президентства. Более того, есть советник по нацбезопасности и министр обороны, цель которых – донести важность военной помощи Украине.

Самое главное для Украины – сохраняется ее двухпартийная поддержка в США. А если посмотреть на историю, то республиканцы действовали гораздо жестче по отношению к СССР, чем демократы.

Риски существуют

В США действует двухпартийная система. Чтобы стать кандидатом от Демократической или Республиканской партии, сначала нужно победить в праймериз – предварительном голосовании внутри каждой из партий.

Несмотря на вышеизложенное, риторика Трампа пугает. В частности, экс-президент США заявил, что сможет завершить российско-украинскую войну в первый день своего президентства. Мол, достаточно сделать только два телефонных звонка – в Москву и Киев.

Понятно, что вряд ли речь пойдет о благоприятном для Украины сценарии. Скорее всего, войну могут просто заморозить.

В чем обвиняют Трампа: основное

Как известно, 4 апреля 2023 года экс-президенту США выдвинули обвинения в фальсификации документов, чтобы скрыть сексуальный скандал во время предвыборной кампании 2016 года.

Кроме того, 9 июня 2023 года Трампа обвинили в незаконном хранении секретных документов. Если вину докажут, то ему грозит до 400 лет тюрьмы.

К тому же, экс-президента США подозревают в попытке сфальсифицировать результаты выборов в 2020 году. По данным следствия, Трамп сговорился с шестью лицами, чтобы остаться на второй срок.

Трампу выдвинули перечень обвинений, однако они не помешают избранию его президентом. По законам США, действующего президента не могут осудить на период выполнения своих обязанностей.