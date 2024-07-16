Не надо питать иллюзий: как президентство Трампа может сказаться на помощи Украине

Рейтинги Дональда Трампа, вероятно, существенно вырастут после покушения. Поэтому уже сейчас эксперты и аналитики прогнозируют, как может измениться политика Соединенных Штатов в отношении Украины, если он победит на выборах.

Трамп заявил, что в случае его победы, вице-президентом станет Джей Ди Вэнс. Как рассказал 24 Каналу экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, этот политик хорошо известен своей антиукраинской риторикой.

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Чего ждать от команды Трампа

Джей Ди Вэнс активно выступал за прекращение помощи Украине и против выделения нашему государству 61 миллиарда долларов. Он последовательно придерживается такой идеологии.

Если соберется вся такая команда, то мы будем иметь чрезвычайно сложную полемику с американцами относительно будущей помощи. Поэтому не надо никаких иллюзий,

– отметил Олег Пендзин.

Стоит понимать что желание Трампа закончить войну за 24 часа – это желание активных уступок агрессору. По-другому это невозможно.

Что будет с помощью Украине

На саммите НАТО приняли решение о выделении Украине 40 миллиардов евро на 2025 год. На первый взгляд, это снимает вопрос военно-технической помощи, даже без участия американцев. Однако, по словам экономиста, это не однозначное решение, ведь оно не имеет источника наполнения.

Когда европейцы говорят о 50 миллиардах по программе Ukraine Facility, то мы понимаем, что деньги формируются через взносы европейских стран. Они в свою очередь идут от налогоплательщиков. Если говорим о Европейском фонде мира, то там деньги образуются через доходы от замороженных российских активов,

– рассказал Олег Пендзин.

То есть каждое обещание должно иметь источник, а в вопросе 40 миллиардов от НАТО как источник указывают увеличение взносов стран Альянса в фонд. Нет сомнений, что такое предложение столкнется с серьезным сопротивлением некоторых стран.

"НАТО – это структура, это объединение, которое не имеет налогоплательщиков. Он формируется и живет благодаря взносам стран. Поэтому я хочу, чтобы мы понимали риски, связанные с заявлениями от таких организаций", – заметил экономист.

Несмотря на это, Украина существенно зависит от военно-технической помощи, ведь исключительно внутренними средствами не сможет перекрыть все потребности. Ситуация зимой 2024 года, когда мы были без помощи США, это подтвердила.

Получим ли обещанный 61 миллиард

Когда мы говорим о том, что парламент Соединенных Штатов Америки проголосовал за выделение средств, то говорится о предоставлении полномочий президенту на распоряжение бюджетом в этом направлении.

Наверняка все слышали, что время от времени Джо Байден выходит и говорит о 250, 300, 100 миллионах для Украины. Откуда эти деньги? Это как раз средства из пакета на 61 миллиард, который был проголосован,

– объяснил Олег Пендзин.

В этом и заключается главная опасность – полномочия президенту предоставлены, но если он или вице-президент не захотят этого делать, то денег Украина не получит. Ведь все, за что голосует сенат, – это лишь полномочия, а не прямая передача средств.

"В такой ситуации для нас чрезвычайно чувствительно все, что происходит с американцами", – подытожил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.