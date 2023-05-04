Последняя надежда Путина: как российскому диктатору может помочь политика Трампа

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки пройдут в начале ноября 2024 года. Несмотря на то, что Дональд Трамп находится в скандальном судебном процессе, он не оставляет надежд занять президентское кресло во второй раз. Это может стать опасным поворотом для Украины.

Дональд Трамп является пропутинским кандидатом, который до сих пор стремится договориться с российским диктатором о "улаживании ситуации" в Украине. Об этом 24 Каналу сообщил израильский журналист Цви Зильбер.

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Изоляционная идеология Трампа

Недавно спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти обратился к прокремлевским пропагандистам, заявившим, что он якобы не поддерживает предоставление Украине помощи. Лидер республиканцев все опроверг и заявил, что не поддерживает действия России. От страны-агрессорки отворачивается все большее число мировых лидеров.

Думаю, что Путин все надеется на победу Трампа. Это его последняя надежда, что он забрасывает "дыры" на фронте военными и сможет протянуть до выборов США, выиграет Трамп и уже с ним можно будет договориться. Трамп выглядит очень пропутинской фигурой,

– отметил Цви Зильбер.

Конечно, президент в Соединенных Штатах не решает все, тем более в вопросе помощи достигнут консенсус между демократами и республиканцами. Но Дональд Трамп решительно хочет договориться с Владимиром Путиным и использует это для своей предвыборной пропаганды. Мол, зачем тратить такие огромные средства на поддержку Украины, если обо всем можно договориться.

"У Трампа была такая идеология изоляционизма, что США нужно меньше вмешиваться в дела других стран, отозвать свои войска с Ближнего Востока и других регионов, и заниматься собственными делами. В Кремле с замиранием сердца ожидают выборы и желают Трампу победы", – рассказал журналист.

Следует заметить, что в Республиканской партии есть также Рон Десантис, который тоже выражает намерения баллотироваться на президентских выборах. Его поддержка меньше, чем у Дональда Трампа, но нужно понимать, что его предвыборная кампания еще не началась. От республиканцев есть и другие известные кандидаты, в то время как от демократов выступает только Джо Байден.

Цви Зильбер о выборах в США и поддержке Украины: смотреть видео

Ситуация до выборов изменится

Если рассматривать вариант, что на выборах в Соединенных Штатах все же победит Дональд Трамп, есть возможность, что поддержка Украины будет сокращенной. Но важно не забывать и о другом варианте развития событий.

С другой стороны, я считаю, что не будет война продолжаться до 2024 года. Думаю, что путинский режим рухнет раньше и Украина освободит свои территории. А когда будут американские выборы, ситуация уже будет совсем другой,

– подчеркнул Цви Зильбер.

В случае если все же Трамп с пророссийским видением придет к власти, то ситуация может быть опасной. Но ситуация до выборов в США изменится еще в любом случае. Вполне возможно, что и сам Дональд Трамп "переобуется" и изменит свою политику.

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