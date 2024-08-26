Сентябрь будет ключевым: у кого больше шансов стать президентом США

В США набирают обороты избирательные гонки. Камала Харрис стала официальным кандидатом от демократов, и уже в ноябре американцы будут выбирать между ней и Дональдом Трампом.

Ключевое влияние на выборы в Соединенных Штатах будут иметь незначительные события. Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что Трампа поддерживают довольно специфические люди.

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Кто может победить на выборах

Трамп озвучивает довольно странные и одиозные заявления. Все его выступления провокационные, а сейчас он чувствует себя еще более некомфортно, ведь чувствует, что его догоняет Камала Харрис.

Он понимает, что его соперник больше не 80-летний Джо Байден, а 61-летняя Харрис. Для него это совсем неудобно и необычно – бороться против значительно более молодой женщины,

– заметил Уриэль Эпштейн.

Несмотря на это, Трамп имеет шансы на победу. Согласно опросам Камала Харрис впереди, но лишь на несколько баллов. В конце августа мы увидим результат от того, что Роберт Кеннеди-младший остановил свою кампанию и поддержал Трампа.

Я не думаю, что это существенно изменит ситуацию. Мы видели, как Трамп говорил с Кеннеди, возможно, даже предложил должность в администрации,

– рассказал Уриэль Эпштейн.

После этого Кеннеди общался с Харрис, которая не готова продавать должности таким людям как он. Поэтому политик и поддержал Трампа. Сейчас шансы кандидата от демократов на победу – примерно 50 – 55%.

"Шансы нормальные, но сентябрь станет ключевым месяцем. Раньше демократы могли просто выступать и что-то радостно говорить, но теперь их разговор станет более серьезным. Главным днем будет 10 сентября, когда между Харрис и Трампом начнутся дебаты", – подытожил Уриэль Эпштейн.