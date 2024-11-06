Трамп или Харрис: обнародован шокирующий прогноз от букмекеров

Во всех американских штатах уже закрылись избирательные участки. Подсчет голосов продолжается. Сейчас лидирует Дональд Трамп.

Тем временем букмекеры продолжают делать ставки на победителя выборов президента в США. Свой прогноз обнародовал Polymarket, передает 24 Канал, ссылаясь на данные агентства.

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Кому прогнозируют победу

Так, вероятность победы Трампа оценивают в 96,8%, а Харрис в 3,3%.