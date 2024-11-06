Тим часом букмекери продовжують робити ставки на переможця виборів президента у США. Свій прогноз оприлюднив Polymarket, передає 24 Канал, посилаючись на дані агентства.

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Кому прогнозують перемогу

Так, ймовірність перемоги Трампа оцінюють у 96,8%, а Гарріс у 3,3%. Слід зауважити, що видання The New York Times теж вважає тріумф республіканця беззаперечним.

Сам політик, попри те, що опрацювання голосів ще триває, теж, здається, повністю переконаний у своїй перемозі. У компанії Ілона Маска він в Мар-а-Ларго він вже взявся за святкування.

Зазначимо, що результати виборів у так званих "хитких" штатах ще не відомі. Трамп поки точно переміг у Північній Кароліні.

Виборчі дільниці по всій країні, окрім Аляски, вже закрились

️Трамп наразі має 230 голосів виборників, Гарріс — 210. Для перемоги необхідно набрати 270 голосів виборників. New York Times оцінює шансі республіканця на перемогу у 91%. Також він впевнено лідирує у Джорджії після підрахунку понад 90% голосів, у Пенсильванії після опрацювання 88% бюлетенів та у Вісконсині, де зараз підраховано 83% голосів.

Результати Трампа вже кращі, ніж на той же час у 2020 році, повідомляє Politico.