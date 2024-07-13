Илон Маск стал "донором" Трампа, хотя ранее обещал этого не делать, – Bloomberg

Известный американский миллиардер внес деньги в организацию, которая занимается поддержкой Трампа на выборах. Отмечается, что сумма, которую пожертвовал Маск, немаленькая.

Илон Маск не скрывал свои дружеские отношения с Трампом, заявляя, что тот может ему позвонить просто так, без особой причины. В то же время миллиардер в марте божился, что не будет давать средств на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США. Тогда в Bloomberg обратили внимание, что таким комментарием Маск не исключил вероятность пожертвований в пользу политических комитетов (организаций со специальным статусом в США, которые собирают средства на политические кампании).

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Маск финансирует Трампа

Теперь стало известно, что Маск таки пожертвовал средства комитету, который работает над тем, чтобы Трамп стал новым президентом.

Ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, Bloomberg отметил, что миллиардер сделал вклад в малозаметную группу под названием America PAC. Какую именно сумму внес Маск не сообщается. Впрочем, она должна быть значительной. Ожидается, что America PAC раскроет свой список доноров 15 июля.

: America PAC работает в основном за кулисами. Наиболее интенсивно агитацию эта группа проводит в ключевых штатах, которые будут определять результат выборов.

Журналисты отмечают, что такие действия Маска свидетельствуют о превращении его из независимого политического деятеля в фигуру, которая постоянно использует свою соцсеть "Х" для поддержки правых взглядов и критики в адрес демократов.

В СМИ считают, что поддержка Трампа со стороны Маска может нанести сокрушительный удар Джо Байдену и демократам, в рядах которых сейчас идет внутренняя борьба после провальных дебатов.

Ранее Трамп обещал Маску, что в случае своей победы сделает его своим советником.