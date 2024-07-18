Шанс улучшить ситуацию: кто может помочь Байдену восстановить доверие американцев

Рейтинги Дональда Трампа могут существенно вырасти после покушения, что вызывает серьезное волнение в Демократической партии. К тому же замену Джозефа Байдена на другого кандидата начали активно обсуждать еще после неудачных дебатов.

Возможным кандидатом от демократов называют вице-президента Камалу Харрис. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, добавив, что она может получить благосклонность избирателей, которые еще сомневаются.

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Кто может помочь Байдену на выборах

Камала Харрис сейчас не является слишком популярным политиком. К тому же многие сомневаются, голосовать ли за Байдена из-за его состояния здоровья. Избиратели неуверены, сможет ли он удержаться до конца каденции.

В таком случае Камала Харрис станет президентом США. Но опросы показывают, что электорат сомневается, что хочет видеть именно такое развитие событий.

Однако Камала Харрис – это шанс исправить ситуацию, улучшить положение Байдена. Если избиратели, которые пока не определились, увидят, что эта женщина действительно может быть удачным вариантом, то это сработает,

– отметил политолог.

К тому же кандидату в вице-президенты от Трампа Джей Ди Вэнсу есть в чем упрекнуть. Ему могут вспомнить его антитрампийскую позицию. Впрочем, к сожалению, политическая память в избирателей очень короткая, поэтому ожидать можно чего угодно.

В любом случае за дебатами двух потенциальных вице-президентов было бы очень интересно понаблюдать. Более того, они могут быть значительно качественнее, чем дебаты Трампа и Байдена.