"В администрации Трампа растеряны": интервью Александры Филипенко о нападках на Зеленского и выборах в США

В эксклюзивном интервью для 24 Канала политолог Александра Филиппенко проанализировала последние скандальные заявления Дональда Трампа в отношении Украины. Эксперт объяснила, почему республиканец обвиняет Владимира Зеленского и как это связано с падением его рейтингов в США.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала политолог Александра Филипенко проанализировала последние скандальные заявления Дональда Трампа в отношении Украины, объяснила, почему лидер США обвиняет Владимира Зеленского и как это может быть связано с падением его рейтингов в США.

Отдельно в интервью обсудили тему зарубежных активов "Лукойла", возможный бартер Кремля вокруг замороженных российских средств, а также показательное молчание Джей Ди Венса и Марко Рубио на фоне новых скандалов в Америке.

Почему Трамп резко "напал" на Зеленского?

Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам России, и предположил, что будет договариваться о мире "напрямую с Путиным". Фактически он также признал, что США не предоставляют Украине разведданные. Почему Трамп зашел так далеко? Почему он фактически единолично поддерживает терроризм со стороны Путина?

Конечно, мы можем начать строить догадки и увлекаться конспирологическими теориями, сразу об этом думать или сразу думать о бизнес-интересах семьи Дональда Трампа.

Но давайте исходить из того, что у нас перед глазами. Вот мы видим все эти заявления Дональда Трампа, мы видим вот все эти рассказы о том, что Владимир Зеленский виноват.

К сожалению, тут же мне приходится объяснять моим американским коллегам, с которыми буквально вчера у меня было долгое обсуждение, почему Владимир Зеленский не может быстро закончить войну. Мне приходится объяснять, что если Владимир Зеленский просто самоуничтожится, сдаст всю Украину, провалится сквозь землю и так далее, вот так он может, конечно, закончить войну.

Он может закончить ее хоть сейчас, сдав те территории, которые Россия не контролирует, отказавшись от всех возможностей, демилитаризовавшись, сдав вооружение. Вот, пожалуйста, да, это, конечно, возможно.

И тогда нужно ожидать нового нападения России на Украину сразу же, буквально.

Мне также задают вопрос: "А что касается территорий, там же действительно осталось совсем немного территорий?". У меня в телефоне теперь просто постоянно скриншоты того, сколько Россия контролирует, сколько не контролирует, потому что приходится даже тем своим коллегам, которые, казалось бы, очень в курсе всего, что происходит, и прекрасно знают, все равно это раскладывать по полочкам.

Я уже не говорю об тех американских избирателях, на которых это рассчитано. Это американские избиратели, на которых рассчитаны все эти слова.

И канал Newsmax (которому Трамп дал интервью, в котором обвинил Зеленского, 24 Канал) – действительно, это канал очень близких друзей. Здесь важно подчеркнуть, потому что сейчас это отдельная тема, у республиканцев формируется такой блок противостояния Трампу. Это человек, поддерживающий правое крыло Республиканской партии. Именно на этом канале работала Кэти Захария, действующая пресс-секретарь Дональда Трампа.

Вот она оттуда, вот и конспирологические теории оттуда. И вот все эти слова, все эти интервью Дональда Трампа рассчитаны на определенных людей в определенных американских штатах, которые не слишком внимательно следят за происходящим.

Но на самом деле закончить войну можно и по-другому: пусть Россия уйдет с украинских территорий, выведет все войска, и война тоже закончится сразу. Путин тоже может закончить ее прекрасно.

Вот это все, к сожалению, и мне приходится это констатировать. И, к сожалению, особенно после своих недавних бесед с коллегами, не могу гарантировать, что на американских избирателей это (заявления Трампа, – 24 Канал) не подействует. Скорее всего, к сожалению, повлияет.

"Трамп обвиняет Зеленского и ищет выгоду": смотрите видео

На кого рассчитаны такие заявления президента США?

Я всегда объясняю тем, кто не понимает или делает вид, что не понимает, что все логично: если Украина перестает стрелять – убийства не прекращаются. Если Россия перестает стрелять, убийства в ту же секунду прекращаются и все. Это же очевидно.

Именно так. И почему сейчас вдруг в New York Times появляются статьи о проблемах внутри Украины. Это внутриукраинские проблемы. Зачем сейчас обсуждать личные качества Владимира Зеленского? Это не имеет отношения к войне.

Гитлер не стал хорошим от того, что Сталин расстреливал в тридцатые годы по всему Советскому Союзу людей и осуществлял репрессии. То есть это несопоставимые вещи. Есть агрессор, а есть тот, на кого напали.

Это внутреннее дело. Все вопросы, которые есть, которые могут быть к украинскому руководству, любые вопросы, пожалуйста. Только не со страниц журнала The Atlantic, не со страниц New York Times, не от кого-то, кто не находится в Украине. Вот это не обсуждается. Сейчас совсем другая ситуация. Невозможно об этом говорить вообще.

То есть понятно, что да, есть свобода слова, свобода прессы. Но если говорить о тех, на кого это рассчитано, это действительно может повлиять на общественное мнение, это действительно может заставить американцев подумать: "Да, Дональд Трамп заботится о нас, о наших фермерах и скотоводах, а Владимир Зеленский плохой, потому что проводит атаки против российских НПЗ". Это все расчет на тех людей, которые действительно не вникают в какие-то серьезные вопросы, связанные с Украиной.

И, с одной стороны, это дает им правильное представление о том, что показывают все опросы: вот есть страна, на которую напали, есть страна, которая защищается. Украина защищается, нужно поддерживать Украину. Все. Есть агрессор, есть страна, которая продолжает бомбить украинские города. Это Россия, все.

В то же время, когда Дональд Трамп говорит: "Владимир Зеленский мог бы закончить эту войну уже давным-давно", тут же начинаются разговоры: "А что он имеет в виду? А как это так?". Вот у Дональда Трампа все это сейчас связано с выборами.

И что еще мне особенно грустно – внутри Республиканской партии есть и демократы, и республиканцы, есть те силы, которые хотят этому противостоять, которые хотят противостоять дизельному соглашению с Россией. Об этом говорят политики, республиканцы.

Но вот это огромное "но". Что могут сделать эти политики-республиканцы? Они говорят, они резко выступают, пишут письма и так далее. Но они не в Вашингтоне, потому что перед выборами они находятся в своих штатах и встречаются с избирателями.

То есть, чтобы остановить Дональда Трампа, нужно проголосовать за законопроект или за то, что его решение нарушает тот или иной закон. Следующее голосование – 9 ноября. Вот они соберутся в этот день.

Можно ли их созвать в экстренном порядке? Можно. Кто это должен сделать? Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, сторонник Трампа. И это вот тот самый Майк Джонсон, о котором мы с вами неоднократно говорили, который полгода " задерживал законопроект о помощи Украине" во времена Джо Байдена. Майк Джонсон специально не выносил его на голосование.

И вот этот человек будет специально созывать сессию Конгресса, чтобы противостоять Трампу? Никогда в жизни. Какие там интересы? Это тоже должно стать предметом отдельного расследования со стороны демократов.

А что касается появляющихся статей, очень хотелось бы подробнее узнать, кто это и как все это пишут, или почему Юлия Мендель с утра до ночи выступает у Такера Карлсона? Что это такое?

Вот все это к вопросу о необходимости расследований. И, конечно, все это вызывает очень большие вопросы, потому что это играет на руку определенным силам, скажем так.

И, кстати, правда, я не могу это подтвердить, конечно, много же писали о том, что пропали боты, поддерживающие прекращение помощи Украине, как-то они немного пропали, но сейчас вроде бы вернулись, говорят. Но был момент, когда это как-то так совпало, знаете, случайно с атаками на "Яндекс".

Но в любом случае, как бы там ни было, опять же, исходя из того, что у нас есть, исходя из того, что мы знаем, исходя из того, что мы видим, я не могу гарантировать, что вот все эти заявления Трампа не повлияют на американцев. Вполне возможно, они подействуют так, как он того хочет, потому что это вопрос сельского хозяйства.

Помните, Дональд Трамп обещал 5 тысяч долларов всем, если победят республиканцы? Журналисты опрашивали людей, стоящих в очередях в кепках MAGA и футболках с логотипом Трампа.

Журналисты подходили к ним и спрашивали: "Вы верите, что Дональд Трамп перечислит вам 5 тысяч долларов, если победят республиканцы?" И эти люди, фанаты Трампа, отвечали: "Нет, не верим. Но нам так приятно, что Дональд Трамп об этом думает. Он о нас думает, он хочет".

Вспоминается история и о дизельном топливе, потому что якобы "Владимир Зеленский виноват". Ладно, нет ударов по НПЗ. Это снижает цены? Это не снижает цены. "Но так приятно, что Дональд Трамп думает о людях". Вот такой подход.

Как Трамп сам себе вредит накануне выборов?

Сейчас Трамп ездит по штатам с выступлениями. Насколько соответствует действительности то, что на самом деле его турне немного провальное? Потому что вот я читал, что в Огайо не все люди собрались. А в изначально республиканском штате Техас говорят, что он – крупный коррупционер.

Вот поэтому я и говорю, почему есть вот эти резкие заявления, что "Владимир Зеленский виноват, что сейчас нужно заключить соглашение с Россией". Это для того, чтобы показать, как Дональд Трамп заботится обо всех и как ему все подчиняются.

И все это, как мне кажется, связано с низкими рейтингами, с тем, что они не понимают, что сейчас делать. Сейчас пришлось тушить скандал, связанный с расстрелом – казнью бывшего американского военнослужащего, который в 2009 году расстрелял тринадцать человек.

Потому что администрация Трампа в лице Пита Хэгсета предложилатранслировать в прямом эфире казнь человека. Так, он с криками расстрелял тринадцать своих сослуживцев. Трамп сначала разрешил трансляцию казни, а потом пришлось ее отменить. Это пиар-катастрофа.

Хотя большинство американцев поддерживают смертную казнь, если человек осужден за убийство при отягчающих обстоятельствах. Но ее трансляция даже в случае такого убийства террористического характера – это все равно ужасно, это очень плохо.

То есть все действия, которые сейчас предпринимаются, напротив, ухудшают ситуацию, снижают поддержку администрации Трампа.

И вот от этого какие-то истерические действия, какие-то выступления. Вот сейчас Дональд Трамп поехал выступать. Справедливости ради: как опросы обманывали нас раньше, так они обманывают нас и сейчас, и будут обманывать и впредь.

Конечно, будет много ошибок, всегда много обстоятельств. Почему люди, например, говорят: "А мы не знаем, за кого будем голосовать. Мы еще не определились", хотя уже давно определились. Или в Калифорнии было много опросов, когда люди говорили: "Ой, мы будем голосовать за демократов", а на самом деле шли и голосовали за республиканцев.

То же самое в Техасе: наоборот, говорили: "Так, так, мы за республиканцев", а голосовали за демократов. Такое бывает в опросах, это происходит. Но мы сейчас понимаем, что администрация Трампа тоже действует: вот эти истеричные действия, исходящие из тех же самых опросов, которые показывают низкий рейтинг Республиканской партии, низкий рейтинг Дональда Трампа.

И вот поэтому мы сейчас и видим все это, что происходит: Трампу нужно переложить ответственность на кого-то. Вот он, Владимир Зеленский, где-то там очень далеко, "во всем виноват".

Почему Дональд Трамп об этом говорит? Почему с утра до ночи он рассказывает о том, что нужны выборы (в Украине, – 24 Канал), и тут же быстро, моментально переключают тему и рассказывают о том, как нужно переименовать Тихий океан в океан имени Дональда Трампа? Потому что это тема выборов, она в ДНК американского народа.

Но что означают слова о том, что "Владимир Зеленский – диктатор без выборов"? Что значит "выборов не было"? Согласно украинскому законодательству это невозможно. И я уже не говорю о том, как обеспечить безопасность выборов.

Владимир Зеленский дал "рецепт": "Пожалуйста, на 60 дней обеспечьте нам отсутствие ударов по Украине, и тогда мы, конечно, будем проводить выборы, мы заинтересованы в проведении выборов".

Какую игру ведет Кремль с США по поводу "Лукойла"?

Трамп, понимая, какая сложная ситуация его ждет, пытается вскочить в последний вагон этого поезда, чтобы договориться с Путиным о "Лукойле". Между тем часть американского политикума требует ввести санкции против России. Кроме того, что касается выборов. Ранее вы говорили, что система сдержек и противовесов в США не даст Трампу возможности фальсифицировать выборы, но все же он снова может привести людей к Капитолию, как когда-то. Это реально?

Сфальсифицировать результаты – это очень-очень сложно. И, наоборот, сейчас госсекретари штатов призывают американцев прийти в качестве наблюдателей и призывают, главное, в таких штатах, как Джорджия, Южная Каролина – это республиканские штаты.

И они, напротив, говорят: "Пожалуйста, приходите в качестве наблюдателей, мы всех ждем, чтобы все было прозрачно". Там нельзя снимать, конечно, когда вскрывают бюллетени, но чтобы было видно, что все это проходит в соответствии с законом и так далее.

Дональд Трамп сейчас хочет зубами удержаться хотя бы за Сенат. Потому что есть все эти расследования, которые могут привести к каким-то разным интересным выводам.

Мы с вами тоже обсуждали вот это соглашение по "Лукойлу". Во-первых, здесь уже, со ссылкой на экономистов, специализирующихся на российской экономике, существует версия, что российская сторона уже давным-давно поставила крест и на зарубежных активах, и на замороженных активах, и на всем этом, понимая, что их конфискуют.

И задача сейчас не в том, чтобы вернуть их, а в том, чтобы продать, так сказать, подороже. На деньгах как таковых, на средствах они поставили крест, но сейчас пытаются как можно выгоднее это отдать, продать, передать.

Мы вот обсуждали с вами "Лукойл" и как-то говорили о Тодде Боэли, человеке, который никогда не занимался нефтью и газом, но почему-то вдруг решила "ногой открыть дверь" в мир нефти и газа, вступить в такую рискованную, скажем так, сделку, возглавить группу людей, которые будут покупать активы "Лукойла" за рубежом. Боэли вкладывал в предвыборные кампании Дональда Трампа 2 миллиона.

Тогда у меня не покидало ощущение, что эта фамилия мне где-то знакома. И тут я вспомнила март 2022 года. Тогда Абрамович объявил, что все деньги от продажи "Челси" он передаст жертвам войны в Украине. И кто был покупателем активов футбольного клуба? Боэли.

Но Украине их не передали, потому что юристы Абрамовича сейчас говорят о том, что это обещание было дано до введения санкций, то есть оно юридически не обязывает. Он не подписывал ни одного документа и так далее. То есть сейчас деньги заморожены. Поэтому у демократов есть очень много возможностей для расследований.

Почему Рубио и Венс "затихли"?

Между тем Джей Ди Венс просто исчез, ничего не комментирует, а Марко Рубио находится в турне по странам. Мне так кажется, что все понимают, что "дед сошел с ума", и избегают этой истории.

У Джей Ди Венса сейчас очень выгодная позиция – его жена недавно родила четвертого ребенка. Он говорит: "Я должен быть со своей семьей, я должен быть рядом со своей женой, мне нужно ей помогать. Я должен быть рядом". Действительно, молодец. Очень хорошо, просто замечательно. С женской точки зрения это прекрасно, аплодирую Джей Ди Венсу.

Однако, конечно, он использует это в политических целях. А кто его осудит? А кто бросит камень в Джей Ди Венса, который хочет быть рядом со своей женой? Конечно, никто. Это очень удобно.

Что касается Марко Рубио, то он сейчас в Узбекистане, в Индии и т. д. Действительно, "самое время" для этого. Это многозначительное молчание.

Единственное, что нужно здесь сказать, – это то, что Politico и Bloomberg писали о том, что Марко Рубио неоднократно говорил в течение последних месяцев, что должность госсекретаря стала для него работой мечты, к тому же он является советником по национальной безопасности.

Он действительно на протяжении долгих-долгих лет был высокопоставленным членом Сенатского комитета по международным делам. Действительно, все это очень важно, безусловно. И он занимался международной политикой. То есть ему это интересно, ему это нравится. Вероятно, действительно, человек получает удовольствие.

И тут вот возникает вопрос: будет ли он сейчас от этого отказываться, если это действительно работа его мечты, а сейчас придется вступать в борьбу с Венсом и получать от Трампа ох каких пинков? У него еще и враг в лице Илона Маска.

Илон Маск – это такой огромный, финансово обеспеченный, самый богатый человек в мире. И именно он ранее лоббировал против назначения Марко Рубио. То есть вопрос – перед чем окажется Марко Рубио в 2028 году.

Возможно, его амбиция стать президентом США возьмет верх. Сейчас он ждет результатов промежуточных выборов, чтобы посмотреть, останутся ли сторонники MAGA сильными или нет. Если нет, то, наверное, он попробует.

Или он, наоборот, скажет: "Я досижу свой срок в качестве госсекретаря, а в 2032 году уйду". Вполне возможно, что так и будет.

С Венсом тоже непонятно, что сейчас будет. Возможно, они все поймут, что в 2028 году точно будет демократ. И почему тогда тратить свой политический капитал? Лучше попробовать позже.

Они очень молодые люди, особенно по меркам американской политики. И, к сожалению, нам снова нужно понимать, что они думают в первую очередь о себе, о своей политической выгоде.