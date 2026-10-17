В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу політологиня Олександра Філіпенко проаналізувала останні скандальні заяви Дональда Трампа щодо України, пояснила, чому лідер США звинувачує Володимира Зеленського та як це може бути пов'язано з його падінням рейтингів у США.

Окремо в інтерв'ю оюговорили тему закордонних активів "Лукойлу", можливий бартер Кремля навколо заморожених російських коштів, а також показове мовчання Джей Ді Венса та Марко Рубіо на тлі нових скандалів в Америці.

Чому Трамп різко "напав" на Зеленського?

Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленськогов тому, що Україна б'є по НПЗ Росії, і припустив, що буде домовлятись про мир "напряму з Путіним". Фактично він також зізнався, що США не надають Україні розвіддані. Чому Трамп зайшов так далеко? Чому він фактично одноосібно є спонсором тероризму з боку Путіна?

Звичайно, ми можемо почати припускати і заходити в конспірологічні теорії, відразу про це думати або відразу думати про бізнес-інтереси родини Дональда Трампа.

Але давайте виходити з того, що у нас є перед очима. Ось ми бачимо всі ці заяви Дональда Трампа, ми бачимо ось ці всі розповіді про те, що Володимир Зеленський винен.

На жаль, тут же мені доводиться моїм американським колегам, з якими буквально вчора у мене було довге обговорення, пояснювати, чому Володимир Зеленський не може швидко завершити війну. Мені доводиться пояснювати, що якщо Володимир Зеленський просто самознищиться, здасть усю Україну, провалиться крізь землю і так далі, ось так він може, звичайно, війну закінчити.

Він може закінчити хоч зараз, здавши ті території, які Росія не контролює, віддавши всі можливості, демілітаризувавшись, віддавши озброєння. Ось, будь ласка, так, це, звичайно, може.

І тоді очікувати потрібно нового нападу Росії на Україну відразу, буквально.

Мені також ставлять запитання: "А ось щодо територій, там же дійсно залишилося зовсім небагато територій?". У мене в телефоні тепер просто весь час скріншоти того, скільки Росія контролює, скільки не контролює, тому що доводиться навіть тим своїм колегам, які, здавалося б, дуже в курсі всього, що відбувається, і прекрасно знають, все одно це розкладати по поличках.

Я вже мовчу про тих американських виборців, на яких це розраховано. Це американські виборці, на яких розраховані всі ці слова.

І канал Newsmax (якому Трамп дав інтерв'ю, де звинуватив Зеленського, 24 Канал) – дійсно, це канал дуже близьких друзів. Тут важливо підкреслити, тому що зараз це окрема розмова, формується у республіканців такий блок протистояння Трампу. Це людина, яка підтримує праве крило Республіканської партії. Саме на цьому каналі працювала Кейті Захаріа, чинна прессекретарка Дональда Трампа.

Ось вона звідти, ось і конспірологічні теорії звідти. І ось ці всі слова, всі ці інтерв'ю Дональда Трампа, вони розраховані на певних людей у певних американських штатах, які не дуже уважно стежать за тим, що відбувається.

Але реально закінчити війну можна й по-іншому: нехай Росія вийде з українських територій, виведе всі війська, і війна теж закінчиться відразу. Путін теж може закінчити її чудово.

Ось це все, на жаль, і мені доводиться це констатувати. І, на жаль, особливо після своїх недавніх розмов із колегами, не можу гарантувати, що на американських виборців це (заяви Трампа, – 24 Канал) не подіє. Найімовірніше, на жаль, подіє.

"Трамп звинувачує Зеленського та шукає вигоду": дивіться відео

На кого розраховані такі заяви президента США?

Я завжди пояснюю тим, хто не розуміє або вдає, що не розуміє, що все логічно: якщо Україна припиняє стріляти – вбивства не припиняються. Якщо Росія припиняє стріляти, вбивства тієї ж секунди припиняються і все. Це ж очевидно.

Саме так. І чому зараз раптом у New York Times виходять статті про проблеми всередині України. Це внутрішньоукраїнські проблеми. Навіщо обговорювати зараз особисті якості Володимира Зеленського? Це не має відношення до війни.

Гітлер не став хорошим від того, що Сталін розстрілював у тридцяті роки по всьому Радянському Союзу людей, і здійснював репресії. Тобто це неможливі речі. Є агресор, а є той, на кого напали.

Це справа внутрішня. Всі питання, які є, які можуть бути до українського керівництва, будь-які питання, будь ласка. Тільки не зі сторінок журналу The Atlantic, не зі сторінок New York Times, не від когось, хто не перебуває в Україні. Ось це не обговорюється. Зараз зовсім інша ситуація. Неможливо про це говорити абсолютно.

Тобто зрозуміла річ, що так, є свобода слова, свобода преси. Але говорячи про тих, на кого це розраховано, це може дійсно і впливати на громадську думку, це може дійсно змусити американців подумати: "Так, Дональд Трамп" піклується про нас, про наших фермерів і скотарів, а Володимир Зеленський поганий, бо атакує російські НПЗ". Це все розрахунок на тих людей, які дійсно не занурені в якісь серйозні питання, які пов'язані з Україною.

І, з одного боку, це дає їм правильний погляд на те, що всі опитування кажуть: ось є країна, на яку напали, є країна, яка захищається. Україна захищається, потрібно підтримувати Україну. Все. Є агресор, є країна, яка продовжує бомбити українські міста. Це Росія, все.

Водночас, коли Дональд Трамп каже: "Володимир Зеленський міг би закінчити цю війну вже давним-давно", теж раптом починається: "А що він має на увазі? А як це так?". Ось у Дональда Трампа це все зараз пов'язано з виборами.

І що ще мені окремо сумно – всередині Республіканської партії є і демократи, і республіканці, є ті сили, які хочуть цьому протистояти, які хочуть протистояти дизельній угоді з Росією. Про це говорять політики, республіканці.

Але ось це величезне "але". Що можуть зробити ці політики-республіканці? Вони говорять, вони суворо виступають, пишуть листи і так далі. Але вони не у Вашингтоні, тому що вони перед виборами сидять у своїх штатах і зустрічаються з виборцями.

Тобто, щоб зупинити Дональда Трампа, потрібно проголосувати за законопроєкт або за те, що його рішення порушує той чи інший закон. Наступне голосування 9 листопада. Ось вони зберуться в цей день.

Можна їх скликати екстрено? Можна. Хто це повинен зробити? Голова Палати представників Майк Джонсон, трампіст. І це той самий Майк Джонсон, якого ми з вами обговорювали неодноразово, який затримував законопроєкт допомоги Україні за часів Джо Байдена пів року. Майк Джонсон його не виводив на голосування спеціально.

І ось ця людина буде скликати спеціально сесію Конгресу, щоб протистояти Трампу? Ніколи в житті. Які там інтереси? Це теж окреме розслідування має бути демократів.

І щодо статей, які виникають, дуже хотілося б детальніше дізнатися, хто це і як це все пишуть, або чому Юлія Мендель з ранку до ночі у Такера Карлсона виступає? Що це таке?

Ось це все до питання про необхідність розслідувань. І, звичайно, це все викликає дуже великі питання, тому що це на руку грає дуже певним силам, скажімо так.

І, до речі, правда, я не можу це підтвердити, звичайно, багато ж писали про те, що пропали боти, які підтримують припинення допомоги Україні, якось вони трохи пропали, але зараз ніби повернулися, кажуть. Але був момент, коли це якось так збіглося, знаєте, випадково з ударами по "Яндексу".

Але в будь-якому разі, як би там не було, знову ж таки, виходячи з того, що у нас є, виходячи з того, що ми знаємо, виходячи з того, що ми бачимо, я не можу гарантувати, що ось ці всі заяви Трампа не подіють на американців. Цілком можливо, подіють так, як він того хоче, тому що це питання сільського господарства.

Пам'ятаєте, Дональд Трамп обіцяв 5 тисяч доларів усім, якщо переможуть республіканці? Журналісти робили опитування людей, які стоять у чергах із кепками MAGA, у трампівських футболках.

Журналісти до них підходили і запитували: "Ви вірите, що Дональд Трамп вам перерахує 5 тисяч доларів, якщо переможуть республіканці?" І ці люди, фанати Трампа, вони говорили: "Ні, не віримо. Але нам так приємно, що Дональд Трамп про це думає. Він про нас думає, він хоче".

Згадується історія й про дизель, тому що нібито "Володимир Зеленський винен". Окей, немає ударів по НПЗ. Це знижує ціни? Це не знижує ціни. "Але так приємно, що Дональд Трамп думає про людей". Ось такий підхід.

Які Трамп сам собі шкодить напередодні виборів?

Зараз Трамп їздить по штатах з виступами. Наскільки відповідає дійсності те, що насправді трішки провальне його турне? Тому що ось я читав, що в Огайо не всі люди зібралися. А у споконвічно республіканському штаті Техас кажуть, що він топкорупціонер.

Ось тому я і кажу, чому є ось ці різкі рухи, що "Володимир Зеленський винен, що треба зараз із Росією угоду укласти". Це щоб показати, як Дональд Трамп про всіх піклується і як йому всі підкоряються.

І це все, мені видається, пов'язано з низькими рейтингами, з тим, що вони не розуміють, що зараз робити. Зараз довелося гасити скандал, пов'язаний із розстрілом – стратою колишнього американського військовослужбовця, який у 2009 році розстріляв тринадцять осіб.

Бо адміністрація Трампа в особі Піта Гегсета запропонувала транслювати в прямому ефірі страту людини. Так, він із криками розстріляв тринадцять своїх товаришів по службі. Трамп спершу дозволив трансляцію страти, а потім довелось її скасувати. Це піар-катастрофа.

Хоч більшість американців підтримують смертну кару, якщо людина засуджена за вбивство з обтяжуючими обставинами. Але її трансляція навіть за ось таке вбивство терористичного характеру все одно це жахливо, це дуже погано.

Тобто всі дії зараз, які робляться, вони навпаки погіршують ситуацію, знижують підтримку адміністрації Трампа.

І ось від цього якісь істеричні дії, якісь виступи. Ось зараз Дональд Трамп поїхав виступати. Заради справедливості, як опитування нас обманювали, так вони нас обманюють, і вони нас обманювати будуть.

Звичайно, буде багато помилок, завжди багато обставин. Чому люди, наприклад, кажуть: "А ми не знаємо, за кого ми будемо голосувати. Ми ще не визначилися", хоча вже давно визначилися. Або у Каліфорнії було багато опитувань, коли люди говорили: "Ой, ми будемо голосувати за демократів", а насправді йшли і голосували за республіканців.

Те ж саме в Техасі, навпаки, говорили: "Так, так, ми за республіканців", голосували за демократів. Це буває в опитуваннях, це відбувається. Але ми зараз розуміємо, що адміністрація Трампа теж діє, ось ці істеричні дії, виходячи з цих же самих опитувань, які показують низький рейтинг Республіканської партії, низький рейтинг Дональда Трампа.

І ось тому ми зараз і бачимо ось це все, що відбувається, Трампу потрібно перекласти на когось відповідальність. Ось він, Володимир Зеленський, десь там дуже далеко, "у всьому винен".

Чому Дональд Трамп про це говорить? Чому з ранку до ночі він розповідає про те, що потрібні вибори (в Україні, – 24 Канал) і тут же швидко, моментально переводять тему і розповідають про те, як потрібно Тихий океан перейменувати на океіан імені Дональда Трампа? Тому що це тема виборів, вона в ДНК американського народу.

Але що означають слова про те, що "Володимир Зеленський диктатор без виборів"? Що значить "виборів не було"? Згідно із законодавством українським це неможливо. І ще я вже мовчу про те, як забезпечити безпеку виборів.

Володимир Зеленський дав "рецепт": "Будь ласка, на 60 днів забезпечте нам відсутність ударів по Україні, і тоді ми, звичайно, будемо проводити вибори, ми зацікавлені в проведенні виборів".

Яку гру веде Кремль з США щодо "Лукойлу"?

Трамп, розуміючи, яка на нього чекає складна ситуація, намагається в останній вагон цього поїзда вскочити, щоб домовитися з Путіним про "Лукойл". Тим часом частина американського політикуму вимагає ввести санкції проти Росії. Крім цього, щодо виборів. Раніше ви говорили, що система противаг і стримувань у США не дадуть можливості Трампу зробити фальсифікації, але все ж він знову може привести людей до Капітолія, як колись. Це реально?

Сфальсифікувати результати – це дуже-дуже складно. І, навпаки, зараз держсекретарі штатів закликають американців прийти спостерігачами і закликають, головне, в таких штатах, як Джорджія, Південна Кароліна, це республіканські штати.

І вони, навпаки, кажуть: "Будь ласка, приходьте спостерігачами, ми всіх чекаємо, щоб було прозоро". Там не можна знімати, звичайно, коли розкриваються бюлетені, але щоб було видно, що це все проходить згідно із законом і так далі.

Дональд Трамп зараз хоче зубами втриматися хоча б за Сенат. Тому що є всі ці розслідування, які можуть призвести до якихось різних цікавих висновків.

Ми з вами теж обговорювали ось цю угоду щодо "Лукойлу". По-перше, тут уже, посилаючись на економістів, які спеціалізуються на російській економіці, є версія, що російська сторона вже давним-давно поставила хрест і на закордонних активах, і на заморожених активах, і на всьому цьому, розуміючи, що це конфіскують.

І завдання зараз не повернути їх, а продати, так би мовити, подорожче. На грошах як таких, на коштах вони поставили хрест, але вони намагаються зараз якомога вигідніше це віддати, продати, передати.

Ми ось обговорювали з вами "Лукойл" і якось ми говорили про Тодда Боелі, людину, яка ніколи не займалася нафтою і газом, але чомусь раптом вирішила "ногою відкрити двері" у світ нафти і газу, зайти з такої ризикованої, скажімо так, угоди, очолити групу людей, які будуть купувати активи "Лукойлу" за кордоном. Боелі вкладав упередвиборчі кампанії Дональда Трампа 2 мільйони.

Тоді мене не залишало відчуття, що це прізвище десь мені знайоме. І тут я згадала березень 2022 року. Тоді Абрамович оголосив, що усі гроші з продажу "Челсі" він передасть жертвам війни в Україні. І хто був покупцем активів футбольного клубу? Боелі.

Але Україні їх не передали, тому що юристи Абрамовича зараз говорять про те, що ця обіцянка була зроблена до санкцій, тобто це юридично не зобов'язує. Він не підписував жодного документа і так далі. Тобто зараз гроші заморожені. Тому у демократів є дуже багато можливостей для розслідувань.

Чому Рубіо і Венс "затихли"?

Тим часом Джей Ді Венс просто пропав, нічого не коментує, а Марко Рубіо має турне країнами. Мені так здається, що всі розуміють, що "дід з'їхав з глузду" і уникають цієї історії.

У Джей Ді Венса зараз дуже вигідна позиція – його дружина нещодавно народила четверту дитину. Він каже: "Я повинен бути з сім'єю своєю, я повинен бути поруч зі своєю дружиною, мені потрібно їй допомагати. Я повинен бути поруч". Дійсно, молодець. Дуже добре, дуже чудово. З жіночого огляду це прекрасно, аплодую Джей Ді Венсу.

Однак, звичайно, він це використовує політично. А хто його засудить? А хто кине камінь у Джей Ді Венса, який хоче зі своєю дружиною бути поруч? Звичайно, ніхто. Це дуже зручно.

Щодо Марко Рубіо, то він зараз в Узбекистані, в Індії і тд. Справді, "саме час" для цього. Це шучне мовчання.

Єдине, що потрібно тут сказати, що Politico і Bloomberg писали про те, що Марко Рубіо неодноразово говорив протягом останніх місяців, що позиція держсекретаря стала для нього роботою мрії, ще й він є радником з національної безпеки.

Він дійсно протягом довгих-довгих років був високопоставленим членом Сенатського комітету з міжнародних справ. Дійсно, усе це дуже важливо, безумовно. І він займався міжнародною політикою. Тобто йому це цікаво, йому це подобається. Ймовірно, дійсно, людина отримує задоволення.

І тут ось виникає питання: чи буде він зараз від цього відмовлятися, якщо це дійсно робота мрії і потрібно зараз буде вступати в боротьбу з Венсом, від Трампа отримувати ох яких стусанів? У нього ще й ворог у вигляді Ілона Маска.

Ілон Маск – це такий величезний, фінансово забезпечений, найбагатший чоловік у світі. І саме він раніше лобіював проти призначення Марко Рубі. Тобто питання – перед чим стоятиме Марко Рубіо у 2028 році.

Можливо, його амбіція стати президентом США переважить. Він зараз чекає результатів проміжних виборів, щоб подивитись, чи залишаться MAGA сильними, чи ні. Якщо ні, то, напевно, спробує.

Або він навпаки скаже: "Я свій термін досиджу держсекретарем, а в 2032 році піду". Цілком можливо так.

З Венсом теж незрозуміло, що зараз буде. Можливо, вони всі зрозуміють, що у 2028 році точно буде демократ. І навіщо тоді витрачати свій політичний капітал? Краще спробувати пізніше.

Вони дуже молоді люди, особливо за мірками американської політики. І, на жаль, знову нам потрібно розуміти те, що вони думають про себе насамперед, про свою політичну вигоду.