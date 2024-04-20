Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что для Трампа даже не существует такой проблемы как взаимоотношения Украины и России. Он действует исключительно в своих интересах и делает все, чтобы победить на выборах.

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Какой может быть политика Трампа в отношении Украины

Цель Трампа – стать президентом США. Все остальное не имеет для него никакого значения. Он понимает, каковы американские интересы, но Украина туда не входит, поэтому ему безразлично, что будет происходить.

Главная фигура, которая является для него интересной, – это сам Дональд Трамп,

– подчеркнул Яковенко.

По его словам, возможная победа Трампа – большое несчастье, но в таком случае политик будет вынужден выбрать определенную позицию насчет Украини. Скорее всего, это будет политика поддержки нашего государства.

Мне трудно представить, чтобы Трамп пытался "развернуть" США в сторону поддержки Владимира Путина. Даже несмотря на то, что он имеет определенные симпатии к главе Кремля, я уверен, что кардинально изменить политику страны Трамп не сможет,

– добавил Яковенко.

Стоит понимать, что победа Дональда Трампа означает непредсказуемость, хаос, разрушение институтов. Именно такие опасности он может принести с собой. Учитывая это, европейцы готовятся к его возможному приходу к власти, как к определенной угрозе.

"Трамп мобилизует европейцев создавать собственную систему безопасности, Вооруженные Силы и не рассчитывать на защиту от США. Трамп – это часть общей атаки на евроатлантическую цивилизацию, которая проявляется в виде нападения России на Украину, Ирана на Израиль. Трамп – это еще один фронт в "рассеянной" третьей мировой войне", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

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