Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що для Трампа навіть не існує такої проблеми як взаємини України та Росії. Він діє виключно у своїх інтересах та робить все, щоб перемогти на виборах.

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Якою може бути політика Трампа щодо України

Ціль Трампа – стати президентом США. Все інше немає для нього ніякого значення. Він розуміє, якими є американські інтереси, але Україна туди не входить, тож йому байдуже, що відбуватиметься.

Головна фігура, яка є для нього цікавою, – це сам Дональд Трамп,

– наголосив Яковенко.

За його словами, можлива перемога Трампа – велике нещастя, але у такому випадку політик буде змушений обрати певну позицію щодо України. Найімовірніше, це буде політика підтримки нашої держави.

Мені важко уявити, щоб Трамп намагався "розвернути" США у бік підтримки Владіміра Путіна. Навіть попри те, що він має певні симпатії до очільника Кремля, я впевнений, що кардинально змінити політику країни Трамп не зможе,

– додав Яковенко.

Варто розуміти, що перемога Дональда Трампа означає непередбачуваність, хаос, руйнування інституцій. Саме такі небезпеки він може принести з собою. З огляду на це, європейці готуються до його можливого приходу до влади, як до певної загрози.

"Трамп мобілізує європейців створювати власну систему безпеки, Збройні Сили та не розраховувати на захист від США. Трамп – це частина загальної атаки на євроатлантичну цивілізацію, яка проявляється у вигляді нападу Росії на Україну, Ірану на Ізраїль. Трамп – це ще один фронт у "розсіяній" третій світовій війні", – підкреслив російський опозиційний журналіст.

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