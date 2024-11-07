Мечты Путина не сбылись: почему победа Трампа разочаровала Россию и что теперь будет делать

Еще полгода назад в России очень "топили" за Трампа, но сейчас притихли, а Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет поздравлять Трампа с победой. Якобы все равно США остаются "недружественной страной". В то же время Мария Захарова сказала, будто Россия готова к сотрудничеству с любой администрацией.

Почему реакция Москвы свидетельствует о том, что ожидания Путина относительно выборов в США не оправдались, как это играет нам на руку и что теперь будет делать Россия – читайте в аналитическом обзоре от экспертов 24 Канала.

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Какой сценарий ждали в Кремле

Посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый убежден, что в Москве ждали совсем другой сценарий выборов в Соединенных Штатах. Вероятно, Кремль ждал, что у кандидатов будут очень близкие результаты, поэтому начнутся пересчеты голосов и США накроет политическая турбулентность. Ведь ранее Дональд Трамп сам говорил, что в случае поражения он будет все долго и тщательно пересчитывать.

Этот сценарий мог бы быть, его не исключали. В таком случае эта история тянулась бы долго, соответственно вопрос Украины, войны и поставок оружия отошли бы на третий план повестки дня США. Теперь этого точно не будет,

– пояснил экс-посол Украины в США.

Он также добавил, что ответственностью Джо Байдена было обеспечить такую стабильность и не допустить турбулентности и он справился с этой работой.

"По крайней мере сегодня мы не видим, что ожидания наших врагов оправдались", – подытожил Чалый.

Экс-посол Украины в США о выборах в США и ожиданиях России: смотрите видео

Реакция Кремля на победу Трампа играет нам на руку

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что первые заявления России относительно Трампа играют нам на пользу. Так, если бы Трамп хотел услышать что-то благосклонное к себе или сигналы из Москвы, а их нет, – это говорит о том, что он может не получить то, чего хочет.

"Если Трамп предполагает мирные переговоры, а Путин этого не хочет – тогда о чем говорить. Путин своим безумием уже не раз доказывал, что он хочет только так, как себе представляет. Очевидно, что это сигнал о том, что Россия может быть не заинтересована в переговорах. По крайней мере, по состоянию на сейчас, ведь это может быть и игра", – заметил Мусиенко.

В Кремле услышали сигналы от Трампа, что российская армия победила Наполеона, Гитлера и так далее. Поэтому Россия перед выборами начала специально для него создавать соответствующую пропагандистскую картинку.

Российское наступление, в частности, на Востоке, который перевалил по потерям уже более 40 тысяч личного состава может только расти. Попытки распространить это наступление на Купянском направлении, на Юг, также "Шахеды" каждую ночь – это все картинка, которая направлена на то, чтобы поражать Трампа и укрепить его убеждение о том, что "Россия сильнее, надо учитывать их интересы и говорить с Путиным",

– объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Так что первая реакция Кремля примерно такой и должна была бы быть, ведь не может Путин выйти и сказать, мол, Трамп победил и США стали хорошими. Это же полностью опровергнет все его нарративы и всю пропагандистскую машину. Поэтому, никто этого делать не будет.

Мусиенко о реакции России на победу Трампа: смотрите видео

Что теперь будет делать Россия

То, как ситуация будет разворачиваться дальше, зависит от того, какую именно позицию займет Администрация Трампа и какие будут действия. Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, есть 2 сценария:

если Путин продолжит класть оккупантов и достигать хотя бы тактических целей, то продолжит ставить свои условия. И если позиция Трампа будет слабой, то они будут соглашаться и склонять Украину к тому, чтобы эти условия принимать. То есть если Путин увидит, что их пропаганда и картинка работают, – они ее будут продолжать;

если же мы увидим другие решения от Администрации Трампа, чем они есть сейчас, а также получим больше пакетов поставок оружия – конечно, тогда Россия будет вынуждена менять позицию.

"США могут заставить Путина корректировать позицию и изменить ситуацию на поле боя, если предоставят нам все необходимое, если реализуют хотя бы некоторые пункты из Плана победы, которые были представлены. Именно это может влиять на Россию", – руководитель Центра военно-правовых исследований.

У Трампа свои плюсы и минусы

Политолог Андрей Вигиринский отметил, что идеологически демократы не могли поддержать что-то другое, отличное от того, что придерживались, начиная с Варшавской речи Джо Байдена, но у Трампа таких ограничений нет и он может менять свою позицию.

На самом деле набор инструментов у него широкий, а главный инструмент – он может вести коммуникацию,

– сказал политолог.

Кроме того, при первой каденции Дональд Трамп все-таки принимал некоторые решительные шаги относительно помощи Украине в войне против России. Хотя, по мнению американского политолога Джейсона Джей Смарта, есть вопросы к искренности политика.

Дело в том, что тогда в США проводили расследование о помощи России кампании Трампа, поэтому ему необходимо было показать, что он не является пророссийским. Для этого Трамп пошел на определенные шаги по помощи Украине, поэтому вряд ли это свидетельствует об искреннем желании помочь.

"В то время ему было это выгодно. Что сейчас он думает – сложно сказать, мы знаем только то, что он говорит", – подытожил американский политолог.