Чому реакція Москви свідчить про те, що очікування Путіна щодо виборів у США не справдилися, як це грає нам на руку та що тепер робитиме Росія – читайте в аналітичному огляді від експертів 24 Каналу.

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Який сценарій чекали в Кремлі

Посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий переконаний, що у Москві чекали зовсім інший сценарій виборів у Сполучених Штатах. Імовірно, Кремль чекав, що у кандидатів будуть дуже близькі результати, тому розпочнуться перерахунки голосів і США накриє політична турбулентність. Адже раніше Дональд Трамп сам говорив, що у разі поразки він буде усе довго та ретельно перераховувати.

Цей сценарій міг би бути, його не виключали. У такому разі ця історія тягнулась би довго, відповідно питання України, війни та постачань зброї відійшли б на третій план порядку денного США. Тепер цього точно не буде,

– пояснив експосол України у США.

Він також додав, що відповідальністю Джо Байдена було забезпечити таку стабільність і не допустити турбулентності й він справився з цією роботою.

"Принаймні сьогодні ми не бачимо, що очікування наших ворогів справдились", – підсумував Чалий.

Експосол України в США про вибори у США та очікування Росії: дивіться відео

Реакція Кремля на перемогу Трампа грає нам на руку

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підкреслив, що перші заяви Росії щодо Трампа грають нам на користь. Так, якби Трамп хотів почути щось прихильне до себе або сигнали з Москви, а їх немає, – це говорить про те, що він може не отримати те, чого хоче.

"Якщо Трамп передбачає мирні перемовини, а Путін цього не хоче – тоді про що говорити. Путін своїм безумством вже не раз доводив, що він хоче тільки так, як собі уявляє. Очевидно, що це сигнал про те, що Росія може бути не зацікавлена в перемовинах. Принаймні, станом на зараз, адже це може бути й гра", – зауважив Мусієнко.

У Кремлі почули сигнали від Трампа, що російська армія перемогла Наполеона, Гітлера і так далі. Тож Росія перед виборами почала спеціально для нього створювати відповідну пропагандистську картинку.

Російський наступ, зокрема, на Сході, який перевалив за втратами вже понад 40 тисяч особового складу може тільки зростати. Намагання поширити цей наступ на Куп’янському напрямку, на Південь, також "Шахеди" щоночі – це все картинка, яка спрямована на те, щоб вражати Трампа та укріпити його переконання про те, що "Росія сильніша, треба враховувати їхні інтереси та говорити з Путіним",

– пояснив керівник Центру військово-правових досліджень.

Отже, перша реакція Кремля приблизно такою і мала б бути, адже не може Путін вийти та сказати, мовляв, Трамп переміг і США стали хорошими. Це ж повністю спростує усі його наративи та всю пропагандистську машину. Відтак, ніхто цього робити не буде.

Мусієнко про реакцію Росії на перемогу Трампа: дивіться відео

Що тепер робитиме Росія

Те, як ситуація розгортатиметься далі, залежить від того, яку саме позицію займе Адміністрація Трампа та які будуть дії. Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, є 2 сценарії:

якщо Путін продовжить класти окупантів та досягатиме хоча б тактичних цілей, то продовжить ставити свої умови. І якщо позиція Трампа буде кволою, то вони погоджуватимуться і схилятимуть Україну до того, аби ці умови приймати. Тобто якщо Путін побачить, що їхня пропаганда та картинка працюють, – вони її продовжуватимуть;

якщо ж ми побачимо інші рішення від Адміністрації Трампа, ніж вони є зараз, а також отримаємо більше пакетів постачання зброї – звичайно, тоді Росія буде вимушена змінювати позицію.

"США можуть змусити Путіна корегувати позицію та змінити ситуацію на полі бою, якщо нададуть нам все необхідне, якщо реалізують хоча б деякі пункти з Плану перемоги, які були презентовані. Саме це може впливати на Росію", – керівник Центру військово-правових досліджень.

У Трампа свої плюси та мінуси

Політолог Андрій Вігірінський зазначив, що ідеологічно демократи не могли підтримати щось інше, відмінне від того, що дотримувалися, починаючи з Варшавської промови Джо Байдена, але у Трампа таких обмежень немає і він може змінювати свою позицію.

Насправді набір інструментів у нього широкий, а головний інструмент – він може вести комунікацію,

– сказав політолог.

Крім того, за першої каденції Дональд Трамп таки ухвалював деякі рішучі кроки щодо допомоги Україні у війні проти Росії. Хоча, на думку американського політолога Джейсона Джей Смарта, є питання до щирості політика.

Річ у тім, що тоді у США проводили розслідування щодо допомоги Росії кампанії Трампу, тож йому необхідно було показати, що він не є проросійським. Для цього Трамп пішов на певні кроки щодо допомоги Україні, тому навряд це свідчить про щире бажання допомогти.

"У той час йому було це вигідно. Що зараз він думає – складно сказати, ми знаємо лише те, що він каже", – підсумував американський політолог.