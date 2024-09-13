Это заявление Дональд Трамп обнародовал в своих соцсети Truth Social. Ранее Камала Харрис заявила, что второй раунд дебатов между ней и ее главным оппонентом кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом планируют в октябре.

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Что говорит Трамп о дебатах

Дональд Трамп заявил, мол, когда боксер проигрывает бой, первые слова, которые можно услышать из его уст, что он хочет реванша. Так Трамп пытался дать понять, что якобы победивший Харрис в дебатах, хочет результаты опросов говорят о другом.

Она отказывается появляться на дебатах на (телеканале – 24 Канал) Fox и не хочет выступать на NBC и CBS. Камала должна сосредоточиться на том, что она должна была делать в течение последних почти четырех лет. Третьих дебатов не будет,

– заявил Трамп.

После сообщения кандидата от республиканцев Камала Харрис на сцене митинга в Северной Каролине заявила, что хочет снова встретиться с Трампом.

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"Я считаю, мы обязаны перед избирателям провести еще одну дискуссию", – заверила вице-президент США.